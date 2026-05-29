Chhatrapati Sambhajinagar: जिल्ह्याला ५१ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज; सात लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन, सर्वाधिक कपाशी लागवड होण्याचा अंदाज

छत्रपती संभाजीनगर: खरीप हंगामात जिल्ह्यात सहा लाख ९७ हजार १८७ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीची शक्यता आहे. त्यासाठी ३१ हजार ३२ क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सर्वाधिक लागवड कपाशीची असून, सात हजार ७११ क्विंटल (१७ लाख १३ हजार पाकिटे ) बियाण्याची गरज आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी दिली..जिल्ह्यात मका पीकही अधिक लागवड करण्यात येते. यंदा मकाचे ३९ हजार ८४५ क्विंटल, तूर दोन हजार ८७७ क्विंटल, मूग ४०२, उडीद २०३, सोयाबीन बियाणे २५ ७२५ क्विंटल बियाणे मागणी आहे. त्यापैकी महाबीज, एनएससी व खासगी पुरवठादार यांच्याकडून पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा सरासरी वापर दोन लाख ७३ हजार १९३ मेट्रिक टन इतका असून, खरीप हंगाम २०२६ साठी ३ लाख ९५ हजार ७४९ मेट्रिक टन इतकी मागणी आहे. त्यात युरिया एक लाख ५१ हजार २३० मेट्रिक टन डीएपी ४७ हजार ३६० सहसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग मेट्रिक टन, एमओपी २६ हजार ४१२ हजार ७३८ क्विंटल इतकी मागणी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे नोंदविली. सर्व पिके मिळून जिल्ह्यात ५१ हजार मेट्रिक टन, एनपीके एक लाख ४१ हजार ९५५ मेट्रिक टन, एसएसपी - २८ हजार ७९२ मेट्रिक टन असे एकूण तीन लाख ९५ हजार ७४९ मेट्रिक टन खतांची मागणी आहे. जिल्ह्यात दोन लाख ९२ हजार ७०० मेट्रिक टन इतके आवंटन मंजूर असून, आवंटन आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले..जिल्ह्यात एप्रिल २०२५ अखेर शिल्लक खत साठा एक लाख २३ हजार ९२८ मेट्रिक टन इतका आहे. खरीप हंगामासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी कृषी अधिकारी पाटील यानी सादरीकरण केले. यावेळी प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, कृषी साहित्य उत्पादक, विक्रेते, वितरक, वाहतूकदार आदींची उपस्थिती होती.."शेतकऱ्यांना खतांची मागणी मोबाइलवरून नोंदवून घरपोच खते देण्याबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी सेवा केंद्रांनी आपले आयडी तयार करावे. 'आयएफएमएस' असे या पोर्टल / ॲपचे नाव असून याद्वारे शेतकरी मोबाइलद्वारे आपली मागणी नोंदवू शकतील. हा प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून त्यासाठी कृषी साहित्य विक्रेत्यांनी आयटी तयार करावेत."- सुनील वानखेडे, कृषी.