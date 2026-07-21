Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याअभावी उपचारास विलंब; शेतकऱ्याचा मृत्यू; वेरूळच्या काळे वस्तीवरील प्रकार; ग्रामस्थांचा प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप

खुलताबाद: तालुक्यातील एका शेतकऱ्याचा रस्त्याअभावी वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने रविवारी (ता. १९) दुपारी मृत्यू झाला. सखाराम किसन जाधव (वय ७३) असे त्यांचे नाव आहे. वस्तीवर जाण्यास रस्ता नसल्यामुळे रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोचू न शकल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..सखाराम जाधव हे आपल्या कुटुंबासह वेरूळ शिवारातील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपाच्या मागे काळे वस्ती परिसरातील शेतात वास्तव्यास होते. या भागात अनेक वर्षांपासून वाहतुकीयोग्य रस्ता नसल्याने शेतकरी व नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..दरम्यान, रविवारी जाधव यांना हृदयविकाराचा धक्का आला. त्यानंतर प्रकृती अचानक बिघडल्याने कुटुंबीयांनी तातडीने रुग्णवाहिका बोलावली. मात्र, रस्ता नसल्याने रुग्णवाहिका शेतापर्यंत पोचू शकली नाही. त्यामुळे त्यांना बैलगाडीतून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत आणण्यात आले; परंतु उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..Sant Balumama Temple Scam : मोठी बातमी! संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटींचा घोटाळा; माजी प्रशासकासह देवस्थान समिती सचिवांवर गुन्हा दाखल, भाविकांमध्ये तीव्र संताप.ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, महिनाभरापूर्वीही अशाच परिस्थितीत एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. सलग दोन घटना घडूनही प्रशासनाने कायमस्वरूपी रस्त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. 'शेतमाल बाजारात नेता येत नाही. गर्भवती, वृद्ध, लहान मुले आणि आजारी रुग्णांचे प्रचंड हाल होतात. विद्याथ्यांना रोज जीव धोक्यात घालून शाळेत जावे लागते. प्रशासनाने तातडीने सर्व हंगामी रस्ता मंजूर करून काम सुरू करावे; अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल', असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सतीश लोखंडे, शेतकरी वाल्मीक काळे आदींनी दिला आहे..वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने तातडीने रुग्णवाहिका बोलावली. पण रस्ता नसल्यामुळे ती पोचू शकली नाही. नाईलाजाने बैलगाडीतून त्यांना बाहेर आणावे लागले. रस्ता असता तर कदाचित त्यांचा जीव वाचला असता. या भागातील शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी रस्ता करून द्यावा, जेणेकरून दुसऱ्या कोणावरही अशी वेळ येणार नाही. - बाळू जाधव, सखाराम जाधव यांचा मुलगा.Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत.काळे वस्ती रस्त्याचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी मी स्वतः दोन वेळा मंडळ अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रयत्न केले. मात्र, एका शेतकन्याच्या विरोधी भूमिकेमुळे या रस्त्याचे काम सुरू होऊ शकले नाही. सध्या हा रस्ता पूर्णपणे कच्चा असल्याने पावसात मोठ्या प्रमाणावर चिखल होऊन नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याप्रकरणी तहसीलदारांनी तत्काळ लक्ष घालून योग्य मार्ग काढावा. - कुसुम पाटील, प्रशासक सरपंच, वेरूळ ग्रुप ग्रामपंचायत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.