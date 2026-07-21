छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याअभावी उपचारास विलंब; शेतकऱ्याचा मृत्यू; वेरूळच्या काळे वस्तीवरील प्रकार; ग्रामस्थांचा प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप

Ambulance Could Not Reach Due to Lack of Road: वेरूळ येथील काळे वस्तीवर रस्ता नसल्याने रुग्णवाहिका पोहोचू शकली नाही आणि ७३ वर्षीय शेतकऱ्याचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुलताबाद: तालुक्यातील एका शेतकऱ्याचा रस्त्याअभावी वेळेत वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने रविवारी (ता. १९) दुपारी मृत्यू झाला. सखाराम किसन जाधव (वय ७३) असे त्यांचे नाव आहे. वस्तीवर जाण्यास रस्ता नसल्यामुळे रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोचू न शकल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

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