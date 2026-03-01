Paithan Crime: अपहृत विद्यार्थिनीची सुटका, शिक्षकास बेड्या; पैठण पोलिसांची मुंबईत कारवाई, लोकेशन बदलून देत होता हुलकावणी!

पैठण : विद्यार्थिनीचे अपहरण करणाऱ्या संगणक शिक्षकाला येथील पोलिसांनी मुंबई येथे अटक केली. चिराग अतहत महंमद फारुकी (वय २५, पैठण) असे संशयित शिक्षकाचे नाव आहे. अपहृत मुलीचीही पोलिसांनी सुटका केली. येथे आणल्यानंतर चौकशीअंती विद्यार्थिनीला रविवारी (ता. एक) दुपारनंतर कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित अठरा ते एकोणीस वर्षीय विद्यार्थिनी शहरातील कापड मंडई भागातील ‘महाराष्ट्र कॉम्प्युटर्स’ या क्लासमध्ये संगणकाचे शिक्षण घेत होती. २६ फेब्रुवारीला दुपारी तीनच्या सुमारास क्लासचा शिक्षक चिराग फारुख हा एका अनोळखी साथीदारासह दुचाकीवरून (एमएच २० एफबी ४७७९) तिच्या घरासमोर आला. तिला घरातून बोलावून साथीदाराच्या मदतीने त्याने तिला दुचाकीवर बसवून पलायन केले. यावेळी तिच्या एका नातेवाइक मुलाने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. .मात्र, त्याला मारहाण करून मुलीला पळवून नेले. मुलीच्या चुलत्याने येथील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. निरीक्षक महादेव गोमारे यांनी चार तपास पथके स्थापन करून शोध सुरू केला. पथकांनी जालना, पुणे, अहिल्यानगर, मध्य प्रदेश राज्यातील उज्जैन येथे शोध घेतला. परंतु संशयित पोलिसांचे लोकेशन घेऊन ठिकाणे बदलत होता. अखेर मुंबईत त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्यासोबत असलेल्या मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याचा साथीदार फरारी आहे..पथकाने तपासली १७०० हॉटेल्सविद्यार्थिनी अपहरणप्रकरणी पोलिसांनी शिक्षकाचे लोकेशन घेऊन राज्य-परराज्यात तपास केला. संशयित ठिकाणे बदलत असल्याने पोलिसांनी तपासाला अधिक गती दिली. पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे, सहायक निरीक्षक सुधीर मोटे, जनाबाई सांगळे, उपनिरीक्षक संभाजी खाडे, ऋषीकेश तळेकर, अंमलदार राजेंद्र जिवडे, कॉन्स्टेबल कल्याण ढाकणे, योगेश तरमाळे, विलास सुखदान, अंकुश शिंदे, कृष्णा दुबाले, संतोष तोडकर, राहुल बल्लाळ, संतोष खिळे, रंजना सूर्यवंशी, सुजाता बराटे, कोमल कोतकर यांनी ही कामगिरी केली. शोध मोहिमेदरम्यान सुमारे १७०० हॉटेल्स तपासली, असे पोलिस निरीक्षक गोमारे यांनी सांगितले..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...मोर्चा काढून प्रकरणाचा निषेधतरुणीच्या अपहरणाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पैठण शहरात सकल हिंदू समाजातर्फे आज शांततेत आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. शहरासह ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. कीर्तनकार, प्रवचनकार, विद्यार्थी तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, नागरिक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.