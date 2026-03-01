छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Crime: अपहृत विद्यार्थिनीची सुटका, शिक्षकास बेड्या; पैठण पोलिसांची मुंबईत कारवाई, लोकेशन बदलून देत होता हुलकावणी!

Minor girl kidnapping case latest update: विद्यार्थिनीची सुटका, शिक्षकाला अटक; पैठण पोलिसांची मुंबईत धडक कारवाई
Paithan police team after rescuing the abducted student and arresting the accused teacher in Mumbai.

Paithan police team after rescuing the abducted student and arresting the accused teacher in Mumbai.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पैठण : विद्यार्थिनीचे अपहरण करणाऱ्या संगणक शिक्षकाला येथील पोलिसांनी मुंबई येथे अटक केली. चिराग अतहत महंमद फारुकी (वय २५, पैठण) असे संशयित शिक्षकाचे नाव आहे. अपहृत मुलीचीही पोलिसांनी सुटका केली. येथे आणल्यानंतर चौकशीअंती विद्यार्थिनीला रविवारी (ता. एक) दुपारनंतर कुटुंबीयांकडे सुपूर्द करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Paithan
police
crime
student
Mumbai
teacher
Arrested
police investigation

Related Stories

No stories found.