Hindu-Muslim Kidney Transplant : हिंदूची किडनी मुस्लिमाच्या; तर मुस्लिमाची किडनी हिंदूच्या शरीरात; तुम्हीच सांगा, या किडनीचा धर्म कोणता?

छत्रपती संभाजीनगगर - ऑपरेशन थिएटरचे बंद दार. बाहेर नातलगांच्या हृदयाची धडधड. इथं ना कोणता धर्म होता ना कोणती जात. होती ती फक्त जगण्याची आस. केवळ आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या ओढीने एका हिंदू महिलेची किडनी मुस्लिमाच्या, तर मुस्लिम महिलेची किडनी हिंदू पुरुषाच्या शरीरात स्थिरावली. ही शस्त्रक्रिया झाली ती केअर सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये..शहरात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार संपला. विकास, नागरी प्रश्नांवरून काही प्रभागांत ही निवडणूक हिंदू-मुस्लिम या मुद्द्यावर आली. हे सगळे सुरू असतानाच दुसरीकडे एका हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाला तर एका मुस्लिम महिलेने हिंदू पुरुषाला किडनी देऊन त्यांचे प्राण वाचवले.ही शस्त्रक्रिया झाली केअर सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये. हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन पुरुषांच्या किडन्या निकामी झाल्या होत्या. त्यांच्यावर उपचार सुरू होते; मात्र किडनी प्रत्यारोपणाशिवाय पर्याय नव्हता. आयुष्यभर उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेल्या, सुख-दुःखात सोबत असलेल्या जीवनसाथीला गमवायचे नसल्याने दोघांच्या पत्नी किडनी देण्यास तयार झाल्या..मात्र, रक्तगट जुळत नसल्याने अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांना आपआपल्या पतीला किडनी देता येत नव्हती. परिणामी, दोघीही हतबल झाल्या. दरम्यान, मुस्लिम महिलेचा रक्तगट हिंदू रुग्णाशी तर हिंदू महिलेचा रक्तगट मुस्लिम रुग्णाशी जुळला; कारण रक्त ना भगवे होते ना हिरवे. ते फक्त रक्त होते.रुग्णालयातील वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप सारूक आणि डॉ. श्रीकांत देशमुख यांनी दोन्ही कुटुंबीयांचे समुपदेशन केले. त्यानंतर त्यांनी एकमेकींच्या पतीला किडनी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे केवळ दोन जीव वाचले नाहीत, तर धर्माच्या भिंती ओलांडून रक्ताचे नवे नाते तयार झाले..दोघांचीही प्रकृती स्थिरदोन्ही रुग्णांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. मंगळवारी (ता. १३) त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया डॉ. सारूक, डॉ. देशमुख, डॉ. अरुण चिंचोले आणि डॉ. संदीप बाथे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली..या प्रक्रियेत भूलतज्ज्ञ डॉ. प्रमोद अपसिंगेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांसह ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर विशाल नरवाडे, ओटी टेक्निशियन आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. याबद्दल रुग्णालयाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. उन्मेश टाकळकर, संचालक डॉ. मनीषा टाकळकर आणि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर पवार यांनी संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केले..