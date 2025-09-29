Chhatrapati Sambhajinagar Crime : शरीफ काॅलनीत बदमाशाला बेड्या; विकायचा नशेच्या गोळ्या, पोलिसांनी काढली धिंड

किराडपुरा भागात मैदानावर नशेच्या गोळ्यांची विक्री करणारा तरुण पोलिसांच्या जाळ्यात.आरोपीकडून ९० गोळ्या, दुचाकी, रोकड व मोबाइल जप्त.जिन्सी पोलिसांनी ही कारवाई करत आरोपीला बेड्या ठोकल्या..किराडपुरा : नशेच्या गोळ्या विक्री करणाऱ्याला जिन्सी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. ही कारवाई (Chhatrapati Sambhajinagar Crime News) शुक्रवारी (ता. २६) किराडपुरा भागातील मैदानावर करण्यात आली. सय्यद अरबाज सय्यद इस्माईल (२९, रा. शरीफ कॉलनी) असे त्याचे नाव आहे. आरोपी सय्यदच्या ताब्यातून नशेच्या ९० गोळ्या, दुचाकी आणि रोकड असा दोन हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..जिन्सी पोलिसांना एक संशयित दुचाकीवर (एमएच-२०, एचके-०३१२) फिरून नशेच्या (बटण) गोळ्यांची विक्री करीत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यावरून पोलिस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांच्यासह उपनिरीक्षक प्रताप साळवे, अंमलदार जफर, चव्हाण, शंकपाळ, भीमा पवार यांच्या पथकाने सय्यदला पकडले. त्याची अंगझडती घेत दुचाकीची डिक्की तपासली असता, ९० बटण गोळ्या, २१०० रुपये रोख व मोबाइल असा मुद्देमाल सापडला..Pramod Padswan Case : फरारी जयश्री दानवेला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; मावस बहिणीकडे बसली होती लपून, नेमकं काय आहे प्रकरण?.ज्या भागात विक्री तिथेच काढली धिंडपोलिसांनी आरोपी सय्यदला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, त्याला तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयातून बाहेर पडल्यानंतर पोलिसांनी नशेच्या गोळ्या कुठून आणल्या, याबाबत त्याची चौकशी केली. त्यानंतर रविवारी (ता. २८) ज्या भागात तो नशेच्या गोळ्या विकत फिरत होता, त्याच किराडपुरा भागात त्याची धिंड काढली..तरुणाई नशेच्या गर्तेत अडकत आहे. ही चिंतेची बाब असून यावर पोलिसांकडून कडक कारवाई करण्यात येत आहे. आजवर अशा अनेक धिंडी काढल्या आहेत. एनडीपीएस सेल आणि सर्वच ठाणेदारांकडून नशेच्या गोळ्या विक्री करणाऱ्यांची धिंड काढली जात आहे.- प्रवीण पवार, पोलिस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.