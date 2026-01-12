Beed News: किसानबाबांनी सुरू केलेली ‘भाकरीची पंगत’ कायम; टेकडीवर फुलणार भक्तीचा मळा!

बीड : सदगुरू वै. किसान बाबा महाराज यांच्या हस्ते सुरू झालेल्या धर्मनाथ बीजनिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताहाचे यंदा ७५ वे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. हा ऐतिहासिक सोहळा श्रीक्षेत्र गोरक्षनाथ टेकडीवर अत्यंत उत्साहात साजरा होणार आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन गुरुवर्य शांतीब्रह्म नवनाथबाबा महाराज यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली १३ जानेवारी, मंगळवार रोजी दुपारी १२ वाजता विधिवत पूजा करून करण्यात येणार आहे..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.या अखंड हरिनाम सप्ताहात काकडा आरती, विष्णू सहस्रनाम, ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा भजन, हरिपाठ, प्रवचन, सेवा आणि भावार्थ रामायण अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांचा समावेश आहे. दररोज संध्याकाळी ८ ते ११ या वेळेत हरि कीर्तन आणि संगीत भजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये संजय नाना धोंडगे (ता. १३), कविराज झावरे (ता. १४), संतोष आढावणे (ता. १५) आणि योगीराज महाराज (ता. १६) यांची कीर्तन सेवा होणार आहे..गर्भगिरी प्रदक्षिणा व पालखी सोहळा१४ जानेवारी, बुधवार रोजी सकाळी साडेआठ वाजता गुरुवर्य शांतीब्रह्म नवनाथबाबा महाराज यांच्या उपस्थितीत भव्य पालखी सोहळा काढण्यात येणार आहे. टाळ, मृदंग आणि ढोल-ताशांच्या गजरात ही भव्य मिरवणूक काढली जाईल. भाविक भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हा सोहळा अधिक उत्साहपूर्ण करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..व्यवस्था आणि नियोजनमहोत्सवासाठी प्रशासकीय आणि निवासाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. कीर्तनासाठी १ एकर जागेत भव्य डोम उभारण्यात आला असून, २ एकर रिकाम्या जागेत भाविकांसाठी अतिरिक्त बसण्याची सोय करण्यात आली आहे. वाहनांच्या पार्किंगसाठी ५ एकर जागा मोठ्या गाड्यांसाठी व २ एकर जागा दुचाकींसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. पिंपळनेर पोलिस ठाणे व ए.पी.आय. घुगे यांचा चोख पोलिस बंदोबस्त या परिसरात तैनात राहणार आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.आजही श्रद्धा कायमसद्गुरू वै. किसानबाबा महाराज यांनी ७५ वर्षांपूर्वी ही परंपरा सुरू केली होती. त्यावेळी गोरक्षनाथ टेकडी परिसरातील ८० ते ९० गावांतील भाविक भक्त दररोज भाकरीची पंगत घेऊन येत असत. हीच भाकरीची परंपरा आजही या अखंड हरिनाम सप्ताहात तितक्याच श्रद्धेने कायम राखण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.