छत्रपती संभाजीनगर

Beed News: किसानबाबांनी सुरू केलेली ‘भाकरीची पंगत’ कायम; टेकडीवर फुलणार भक्तीचा मळा!

bhakari langar social harmony initiative: धर्मनाथ बीजनिमित्त हरिनाम सप्ताहाचा अमृत महोत्सव; गोरक्षनाथ टेकडीवर भक्तीचा उत्सव
Faith and Food Unite as Kisanbaba’s Bhakari Pangat Thrives

Faith and Food Unite as Kisanbaba’s Bhakari Pangat Thrives

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : सदगुरू वै. किसान बाबा महाराज यांच्या हस्ते सुरू झालेल्या धर्मनाथ बीजनिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताहाचे यंदा ७५ वे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. हा ऐतिहासिक सोहळा श्रीक्षेत्र गोरक्षनाथ टेकडीवर अत्यंत उत्साहात साजरा होणार आहे. या महोत्सवाचे उद्‍घाटन गुरुवर्य शांतीब्रह्म नवनाथबाबा महाराज यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली १३ जानेवारी, मंगळवार रोजी दुपारी १२ वाजता विधिवत पूजा करून करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Beed
district
devotional
Tradition
spiritual awakening
devotional sentiments

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com