छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! ठाकरे गटाच्या उपतालुका प्रमुख कृष्णा राठोड यांच्यावर मध्यरात्री चाकू हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज एमआयडीसी परिसरातील बजाजनगर या भागात ठाकरे गटाचे उपतालुका प्रमुख कृष्णा राठोड यांच्यावर मध्यरात्री चाकूने हल्ला करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात त्यांच्यासमवेत असलेले सहकारी मन्नू राठोड यांनाही गंभीर दुखापत झाली आहे. मंगळवार दि. १० मार्च रोजी रात्री सुमारे बारा वाजता कामगार चौकात ही संपूर्ण घटना घडली..कृष्णा राठोड यांचे कामगार चौकात जय भवानी नावाचे हॉटेल चालते. रात्री उशिरा हॉटेलचे काम संपवून ते आणि मन्नू राठोड चारचाकी वाहनात बसून घरी परतत होते. त्यावेळी कामगार चौकात पोहोचताच समोरून येणाऱ्या एका दुचाकीवरून तीन अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या वाहनासमोर आल्या आणि त्यांनी अचानक मार्ग अडवला..दोन्ही बाजूंमध्ये प्रथम वादावादीया अडवणुकीमुळे दोन्ही बाजूंमध्ये प्रथम वादावादी झाली आणि त्यानंतर झटापट सुरू झाली. झटापटीच्या वेळी आरोपींनी कृष्णा राठोड यांच्यावर चाकूने थेट वार केला. त्यांना वाचवण्यासाठी मन्नू राठोड यांनी मध्येच हस्तक्षेप केला. त्यामुळे आरोपींनी मन्नू राठोड यांच्यावरही चाकूने वार केले. या दोन्ही वारांमुळे कृष्णा राठोड आणि मन्नू राठोड हे दोघेही गंभीर जखमी झाले..तात्काळ मदतकार्यघटना घडल्याचे कळताच परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू केले. त्यांनी जखमींना ताबडतोब उचलले आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. सध्या दोघांवर रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत आणि त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..हल्ल्यामागे नेमके कोणया हल्ल्यामागे नेमके कोण आहे आणि त्याचे कारण काय आहे याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. पोलीस दलाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सखोल तपास सुरू केला आहे. हल्लेखोरांना लवकरात लवकर अटक करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत..