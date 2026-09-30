Maratha Reservation: धमक्या मिळत असल्याची महिलेची तक्रार; जरांगे यांच्याविरोधात बोलल्यामुळे काहींकडून केले जातेय ‘ट्रोल’

जालना, : ‘‘मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे तीन वर्षे आंदोलन करूनही काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आमची फसवणूक केली’’, असा आरोप समाज माध्यमांवर केल्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) अश्लील व्हिडिओ तयार करून आपल्याला समाज माध्यमांवर ट्रोल केले जात असून, ठार मारण्याच्या धमकीचे फोन येत असल्याची तक्रार या गावातील ललिता शामसुंदर तारख (ह.मु. अंबड) यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात दिली आहे..मनोज जरांगे यांनी २०२३ पासून आजपर्यंत अकरावेळा बेमुदत उपोषण केले आहे. १५ सप्टेंबरला ते अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. १७ सप्टेंबरला पाटोदा (जि. बीड) येथे त्यांनी उपोषण स्थगित केले. त्यानंतर अंतरवाली सराटी येथील उपोषणाचे व्यासपीठ, मंडपही हटविण्यात आला. दरम्यान, अंतरवाली सराटीतील समाजबांधवांना प्रमाणपत्रासह अन्य काही मिळाले नाही, अशी टीका जरांगे यांच्या एकेकाळच्या सहकारी ललिता तारख यांनी समाज माध्यमांवर केली होती. त्यानंतर ट्रोल केले जात असल्याचा आरोप करून त्यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात तक्रार अर्ज दिलाआहे..जरांगे यांच्या समर्थकांकडून ‘एआय’द्वारे अश्लील व्हिडिओ तयार करून समाज माध्यमांवर बदनामी, ट्रोल, फोनद्वारे धमक्या मिळत असल्याचा तक्रार अर्ज ललिता तारख यांनी दिला आहे. त्यावर चौकशी चौकशीअंती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.— संतोष घोडके,पोलिस निरीक्षक, अंबड अंतरवाली सराटी येथे कुणबी नोंदी आढळलेल्या नाहीत. या गावातील काहींचे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. वंशावळ नसल्याने गावातील कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.— उमाकांत पारधी, उपविभागीय अधिकारी, जालना. माझा मुलगा तेजस शामसुंदर तारख (रा. अंतरवाली सराटी, ता. अंबड) याने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अंबड उपविभागीय कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर एक ते दीड महिन्याने विचारणा केली असता, वंशावळीची कागदपत्रे नसल्याने तुमचा अर्ज सध्या प्रलंबित असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर पुन्हा चौकशी केली होती. अद्याप मुलाला प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.— शामसुंदर तारख, अंतरवाली सराटी, ता. अंबड.कोण आहेत ललिता तारख?जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीत २०२३ मध्ये आंदोलन सुरू केले. ललिता यांच्या सासू गंगुबाई तारख यादेखील उपोषणाला बसल्या होत्या. त्यांनी पाच दिवस उपोषण केले. २०२३ मध्ये आंदोलनस्थळी झालेल्या लाठीमारादरम्यान गंगुबाई जखमी झाल्या होत्या. दरम्यान, जरांगे यांचे चौथे उपोषण ललिता तारख यांच्या हस्ते सोडण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.