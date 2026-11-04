छत्रपती संभाजीनगर

Bank Election: संभाजी पाटील निलंगेकर एकाकी? ;लातूर जिल्हा बॅंक निवडणूक ; बाबासाहेब पाटील यांनी उधळला ‘प्लॅन’

Latur District Bank Election: लातूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी काँग्रेससोबत भूमिका घेतल्याने संभाजी पाटील निलंगेकर यांची राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. भाजपमधील अंतर्गत विरोध आणि महायुतीतील मतभेदांमुळे निवडणुकीचे राजकारण तापले आहे.
Political leaders during the Latur District Cooperative Bank election developments.

Political leaders during the Latur District Cooperative Bank election developments.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: लातूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरून बाभळगावच्या देशमुखांची गढी हादरवून सोडण्याचे भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे स्वप्न अखेर भंग पावताना दिसत आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या साथीने निलंगेकर यांनी आखलेला प्लॅन बाबासाहेब पाटील यांनी काँग्रेस सोबत जात उधळून लावला. विशेष म्हणजे लातूर जिल्हा बँकेच्या सत्तेसाठी काँग्रेसने निलंगेकर यांचे पक्षांतर्गत विरोधक भाजप नेत्यांसाठीही रेड कार्पेट टाकले.

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