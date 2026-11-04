Bank Election: संभाजी पाटील निलंगेकर एकाकी? ;लातूर जिल्हा बॅंक निवडणूक ; बाबासाहेब पाटील यांनी उधळला ‘प्लॅन’

छत्रपती संभाजीनगर: लातूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरून बाभळगावच्या देशमुखांची गढी हादरवून सोडण्याचे भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे स्वप्न अखेर भंग पावताना दिसत आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या साथीने निलंगेकर यांनी आखलेला प्लॅन बाबासाहेब पाटील यांनी काँग्रेस सोबत जात उधळून लावला. विशेष म्हणजे लातूर जिल्हा बँकेच्या सत्तेसाठी काँग्रेसने निलंगेकर यांचे पक्षांतर्गत विरोधक भाजप नेत्यांसाठीही रेड कार्पेट टाकले..याचे ताजे उदाहरण म्हणजे औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या पत्नी शोभा यांची बँकेच्या संचालकपदावर बिनविरोध झालेली निवड. आमदाराच्या पत्नीसाठी इतर संचालकांना माघार घेऊन त्यांची निवड बिनविरोध केली. दुसरीकडे भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद पाटील यांचा अर्जच टिकू नये यासाठी थेट कोर्टात धाव घ्यायला लावत काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी निलंगेकर विरोधी मोहीम जोरात सुरू केल्याचे चित्र आहे..काँग्रेसचे नेते दिलीपराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली अमित, धीरज देशमुख या भावांनी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निलंगेकर यांच्यावर अचूक निशाना साधल्याची राजकीय गोटात चर्चा आहे. ‘‘सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील हे काँग्रेसच्या ट्रॅपमध्ये अडकले आहेत. बाभळगावच्या नादाला लागून त्यांनी आपले मंत्रिपद धोक्यात आणले आहे’’, .असा संताप संभाजी पाटील निलंगेकर हे पत्रकार परिषद आणि माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियांमधून व्यक्त करत आहेत. एकीकडे लातूर जिल्हा बँकेच्या कारभाराकडे बोट दाखवताना त्याचे पुरावे मतदारांसमोर आणून आपले पॅनल निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ते देशमुख यांनाच तुम्ही निवडणुकीला सामोरे का जात नाही, असे म्हणत आपली उद्विग्नता व्यक्त करत आहेत. जिल्हा बँकेच्या राजकारणात संभाजी पाटील निलंगेकर विरुद्ध इतर पक्षांचे नेते असे काहीसे चित्र सध्या दिसत आहे..महायुतीमध्ये फूट पडली असून बाबासाहेब पाटील यांनी आपल्या नातेवाइकांची वर्णी लावण्यासाठी तर भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी काँग्रेसला पूरक अशी घेतलेली भूमिका संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, बाबासाहेब पाटील यांच्याविरोधात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे निलंगेकरांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी तसे केलेले नाही, यावरही राजकीय गोटात चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.