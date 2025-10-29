'स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज'ला मिळाली प्रशासकीय मान्यता; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 75 फूट उंच पुतळ्यासाठी मंजूर होते 10 कोटी

लातूर : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar Statue) यांचा ७५ फूट उंच ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’ पुतळा उभारण्यासाठी शासनाने अडीच वर्षांपूर्वी दहा कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. पण त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळत नव्हती. मंगळवारी (ता. २८) जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी या दहा कोटींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिल्याने हा पुतळा उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा पुतळा उभारला गेला तर तो मराठवाड्यातील सर्वांत उंच पुतळा असणार आहे..येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क येथे भाजपचे तत्कालीन खासदार सुधाकर शृंगारे यांनी २०२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त ७५ फूट उंच पुतळा उभारला होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही जयंती साजरी करण्यात आली होती. त्यावेळी याच ठिकाणी डॉ. आंबेडकर यांचा कायमस्वरूपी ७५ फूट उंच पुतळा उभारण्याची मागणी लावून धरण्यात आली..या मागणीनंतर या पुतळ्यासाठी २०२३ मध्ये शासनाने दहा कोटींचा निधी मंजूर केला होता. पण पुढे राजकारण बदलत गेले. हा पुतळाही त्या राजकारणात अडकला गेला. दहा कोटींचा निधी मंजूर होऊनही त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळत नव्हती. राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले..Sanjay Shirsat : निवडणुकीपूर्वीच महापौरपदाचे बाशिंग! पालकमंत्री शिरसाट यांच्या पुत्राला शुभेच्छा देणारे शहरात झळकले होर्डिंग्ज .पुन्हा या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी मागणीने जोर धरला. आमदार अभिमन्यू पवार, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही मागणी लावून धरली. यातून आता या पुतळ्याच्या दहा कोटींच्या कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २८) प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे हा पुतळा उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे..लातुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ७५ फूट उंच पुतळा ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’ उभारण्यासंदर्भात दहा कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला होता. पण त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळत नव्हती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ही मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली. तसेच जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना मान्यता देण्यासंदर्भात विनंती केली. याकरिता पाठपुरावा सुरू होता. या पुतळ्याच्या दहा कोटींच्या मंजूर कामासाठी आज प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या कामासाठी आणखी १२ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याच्यासाठी देखील पाठपुरावा सुरू आहे.- अभिमन्यू पवार, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.