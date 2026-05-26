Latur Farmer News : लातूरमध्ये संतापजनक प्रकार! बैलजोडी खरेदी करून गावाकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांवर गुन्हा; बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यात अडवलं अन्...

लातूर : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतीच्या तयारीसाठी बैलजोडी खरेदी करून गावाकडे परतणाऱ्या बाप-लेकांवर गुन्हा दाखल झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अरजखेडा येथील शेतकरी भीमराव सूर्यवंशी आणि त्यांचा मुलगा महेश सूर्यवंशी यांनी पाटोदा येथील बाजारातून शेतीसाठी बैलजोडी खरेदी केली होती. जनावर खरेदी-विक्रीचे ग्रामपंचायतीचे अधिकृत दाखले त्यांच्या जवळ असतानाही त्यांना वाटेत अडवण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भीमराव आणि महेश सूर्यवंशी हे बैलजोडी घेऊन पायी अरजखेडा गावाकडे जात असताना खोपेगाव परिसरात काही बजरंग दल पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना अडवून चौकशी सुरू केली. "बैल कुठे नेताय?", "कशासाठी नेताय?" असे प्रश्न विचारत त्यांना बराच वेळ रोखून ठेवण्यात आले. शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे दाखवूनही त्यांना जाऊ देण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..यानंतर राजीव गांधी चौक परिसरात पुन्हा त्यांना अडवण्यात आले. परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे लक्षात येताच महेश सूर्यवंशी यांनी पोलिस हेल्पलाईनवर संपर्क साधला. त्यानंतर विवेकानंद पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..मात्र, या प्रकरणात अडवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी बैलजोडी घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांवरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच संबंधित जनावरे गोरक्षण केंद्रात पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, "चोर सोडून सन्यास्याला फाशी" अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..दरम्यान, खरीप हंगामासाठी शेतकरी सध्या बैलजोडी, खत, बियाणे आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्याची जुळवाजुळव करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीसाठी बैल खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरवले जात असल्यास सामान्य शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे कुलदीप सूर्यवंशी यांनी, "शेतकऱ्यांवर गोरक्षकांच्या नावाखाली होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही. या प्रकाराविरोधात आवाज उठवला जाईल," असा इशारा दिला आहे.