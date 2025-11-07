छत्रपती संभाजीनगर

Latur Crime : दहशत पसरविणाऱ्या कोयता गँगची लातूरला धिंड; पोलिसांनी हातात बेड्या घालून फिरवले गरुड चौकातून...

Latur police parade Koyta gang members in public : लातूरमध्ये कोयता गँगच्या दोघांना पोलिसांनी बेड्यांतून गल्लीबोळातून फिरवले. नागरिकांमध्ये भीती कमी करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला.
सकाळ डिजिटल टीम
लातूर : कोयत्याने एकावर वार करून दहशत पसरविणाऱ्या कोयता गँगच्या दोघांची पोलिसांनी येथे धिंड काढली. गरुड चौकातून घटनास्थळापर्यंत हातात बेड्या घालून त्यांना फिरविण्यात आले. या भागात कोयता गँगची भीती होती. त्यांची दहशत कमी करण्यासाठी पोलिसांनी हा उपक्रम राबविला.

