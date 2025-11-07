Latur Crime : दहशत पसरविणाऱ्या कोयता गँगची लातूरला धिंड; पोलिसांनी हातात बेड्या घालून फिरवले गरुड चौकातून...

लातूर : कोयत्याने एकावर वार करून दहशत पसरविणाऱ्या कोयता गँगच्या दोघांची पोलिसांनी येथे धिंड काढली. गरुड चौकातून घटनास्थळापर्यंत हातात बेड्या घालून त्यांना फिरविण्यात आले. या भागात कोयता गँगची भीती होती. त्यांची दहशत कमी करण्यासाठी पोलिसांनी हा उपक्रम राबविला..येथील नांदेड नाका परिसरात असलेल्या पिंटू हॉटेल परिसरात ३१ आक्टोबरला जुन्या भांडणाची कुरापत काढून अजय खिच्ची यास ठार मारण्याच्या उद्देशाने कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी करण्यात आले होते. हे भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या विकास लक्ष्मण कतारी याच्यावरही कोयत्याने वार करून जखमी करण्यात आले होते..Akola Crime : स्वतःच्या आई-वडिलांचा कुऱ्हाडीने निर्घृण खून करून मुलानं संपवलं जीवन; मध्यरात्री काय घडलं? मुलावर अशी का आली वेळ?.या प्रकरणी खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कुणाल विनोद मोहिते (रा. जयनगर, लातूर) व एकाच्या विरोधात विवेकानंद चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. या प्रकरणी तपास करून पोलिसांनी कुणाल मोहिते व अमित विनोद समुखराव (रा. राजूनगर) या संशयितांना अटक केली..या दोघांना गुरुवारी (ता. ६) घटनास्थळावर नेण्यात आले. यात त्यांना गरुड चौकापासून त्यांनी कोयत्याने वार करून ज्या भागात दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला होता त्या ‘एसओसएस’ परिसरात नेण्यात आले. हातात बेड्या घालून घटनास्थळापर्यंत त्यांची धिंड काढण्यात आली. यावेळी बघ्यांची गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.