आरक्षणासाठी केलेल्या आत्महत्यांमागे मोठा कट? आत्महत्या करणाऱ्यांनी नव्हे, तर दुसऱ्यांनीच लिहिल्या 'त्या' चिठ्ठ्या; धक्कादायक माहिती समोर...

आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सापडलेल्या चिठ्ठ्या मृत व्यक्तींनी नव्हे, तर दुसऱ्यांनी लिहिल्या होत्या.पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी तपासाची माहिती दिली..लातूर : जिल्ह्यात काही दिवसांत विविध आरक्षणासंदर्भात आत्महत्या तसेच आत्महत्येचा प्रयत्न (Fake Suicide Note) केल्याच्या घटना घडल्या. संबंधितांच्या खिशात चिठ्ठ्याही आढळल्या. पण, पोलिसांनी (Latur Police) तपासादरम्यान सत्य बाहेर आणले आहे. यात दोन आत्महत्या व एक आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या घटनेत आत्महत्या करणाऱ्यांनी नव्हे, तर चक्क दुसऱ्यांनी चिठ्ठ्या लिहून त्यांच्या खिशात टाकल्याचे उघड झाले. .याप्रकरणी संबंधिताच्या खिशात चिठ्ठी लिहून ठेवणाऱ्या पाच जणांवर गुन्हे नोंदविल्याचे पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे (Superintendent of Police Amol Tambe) यांनी मंगळवारी सांगितले. शिंदगी (ता. अहमदपूर) येथे २६ ऑगस्टला एकाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. दादगी (ता. निलंगा) येथे १३ सप्टेंबरला एकाचा इलेक्ट्रिक शेगडीचा करंट लागून मृत्यू झाला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी हणमंतवाडी तांडा (ता. चाकूर) येथे विद्युत पंपाचा शॉक लागून एकजण मृत्युमुखी पडला होता..Buddhist Community : 'आता बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांनाही मिळणार अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र'; सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे आदेशात?.तपासानंतर शिंदगी प्रकरणातील चिठ्ठी ही चुलत भाऊ संभाजी ऊर्फ धनाजी भिवाजी मुळे याने, दादगी प्रकरणातील चिठ्ठी माधव रामराव पिटले, तर हणमंतवाडी तांडा प्रकरणातील चिठ्ठी शिवाजी फत्तू जाधव याने नरेंद्र विठ्ठल जक्कलवाड व तानाजी मधुकर जाधव यांच्याशी संगनमत करून नरेंद्र जक्कलवाड यांच्याकडून लिहून घेतल्याचे निष्पन्न झाले. चिठ्ठ्या लिहिणाऱ्या संभाजी मुळे याच्यावर अहमदपूर, माधव पिटले याच्यावर निलंगा, तर शिवाजी जाधव, नरेंद्र जक्कलवाड, तानाजी जाधव याच्यावर चाकूर पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. यावेळी अपर पोिलस अधीक्षक मंगेश चव्हाण उपस्थित होते..हस्ताक्षर न जुळल्याने बनाव उघडतीनही प्रकरणांतील चिठ्ठ्या व संशयितांचे हस्ताक्षर नमुने मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक गुन्हे परीक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे पाठवण्यात आले. त्यांच्या अहवालानुसार, तिन्ही प्रकरणांत चिठ्ठ्यावरील हस्ताक्षरे व संशयितांची हस्ताक्षरे जुळल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, जिल्ह्यात या संदर्भाने झालेल्या सर्व आत्महत्येची चौकशी करून खरे कारण समोर आणले जाणार असल्याचे तांबे यांनी सांगितले..FAQs :प्र. १: प्रकरण कोणत्या ठिकाणी घडले?उत्तर : लातूर जिल्ह्यात आरक्षणाशी संबंधित आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये हे प्रकरण घडले.प्र. २: चिठ्ठ्या कोणी लिहिल्या होत्या?उत्तर : मृत व्यक्तींनी नव्हे तर दुसऱ्यांनी खोट्या चिठ्ठ्या त्यांच्या खिशात ठेवल्या होत्या.प्र. ३: आरोपी किती आहेत?उत्तर : या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.