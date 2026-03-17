Chhatrapati Sambhajinagar News: लातूर-नांदेडला अवकाळी पावसानं झोडपलं, वीज कोसळून १६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; वादळी वाऱ्यानं मोठं नुकसान

छत्रपती संभाजीनगर: उन्हाचे चटके तीव्र होऊ लागलेले असताना मराठवाड्या सोमवारी (ता. १६) हवामानात बदल झाला. काही भागांत ढगाळ वातावरणामुळे उन्हाची तीव्रता कमी झाली, तर लातूर व नांदेड जिल्ह्याच्या काही भागांत अवकाळी पाऊस झाला.देवणी (जि. लातूर) तालुक्यात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह काहीकाळ झालेल्या मुसळधार पावसाने तडाखा दिला. काही ठिकाणी गारपीट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली. .वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटून रस्त्यावर पडल्या, तर काही ठिकाणी वीजपुरवठाही खंडित झाला. गहू, हरभरा, ज्वारी, भाजीपाला आदी पिकांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानी व परिसरात काल सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. औराद शहाजानी, तगरखेडा, सावरगाव, हलगरा, मानेजवळा, शेळगी आदी भागात वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी पिके आडवी झाली..मराठवाड्यात पावसाचा अंदाजयेत्या पाच दिवसांत कोकण वगळता उर्वरित राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः १८ ते २० मार्चदरम्यान धाराशिवसह मराठवाडा आणि विदर्भात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी वर्तविला आहे..वीज कोसळून मुलीचा मृत्यूहाणेगाव (ता. देगलूर, जि. नांदेड) परिसरात आज सायंकाळी विजांच्या कडकडाटात काहीकाळ मुसळधार पाऊस झाला. वीज कोसळून शेतात काम करणाऱ्या दीपिका संजय पवार (वय १६, रा. शिळवणी, ता देगलूर) हिचा जागीच मृत्यू झाला.