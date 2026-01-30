Latur Crime : अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; घात की अपघात? 'त्या' दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा जामीन फेटाळला

लातूर : शहरातील जवाहर नवोदय विद्यालयातील (Latur Navodaya Vidyalaya) अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणात (Minor Student Death Case) पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील संतोष देशपांडे यांनी दिली. त्यामुळे आरोपींना न्यायालयीन कोठडीतच राहावे लागणार आहे..जवाहर नवोदय विद्यालयातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा चार जानेवारीला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. ही आत्महत्या नसून खून करण्यात आल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला होता. या प्रकरणात शासनाने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणीही केली होती..महापालिका निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील एसआयटी स्थापन केली जाईल, अशी ग्वाही विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयाला दिली होती. या प्रकरणात भोकरच्या अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्या नेतृत्वात पोलिस महासंचालकांनी एसआयटी पथक स्थापन केले होते. सध्या हे पथक तपास करीत आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी पल्लवी सचिन कणसे व लता दगडू गायकवाड यांना अटक केली. न्यायालयासमोर उभे केले असता तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते..Udgir Crime : पोटच्या गोळ्यानेच जन्मदात्या आईचा घेतला जीव; केस धरून जमिनीवर आपटले डोके, दारूसाठी पैसे न दिल्याने केली हत्या.त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. दोनही आरोपींनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. ही घटना आत्महत्येची असून आमचा यात संबंध नाही, असे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण व्हायचा आहे. दोषारोप पत्र दाखल व्हायचे आहेत, साक्षीदारांचे जवाबही घ्यायचे आहे, हा गंभीर गुन्हा आहे, अशी बाजू सरकार पक्षाच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (क्रमांक दोन) एस.टी. त्रिपाठी यांनी आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला. दरम्यान, एसआयटीकडून तपास वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.