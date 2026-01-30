छत्रपती संभाजीनगर

Latur Crime : अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह; घात की अपघात? 'त्या' दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा जामीन फेटाळला

Allegations of Killed in Navodaya Vidyalaya Student Death : लातूरच्या नवोदय विद्यालयातील विद्यार्थिनी मृत्यू प्रकरणात अटक केलेल्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला असून त्या न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहेत.
लातूर : शहरातील जवाहर नवोदय विद्यालयातील (Latur Navodaya Vidyalaya) अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणात (Minor Student Death Case) पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती जिल्हा सरकारी वकील संतोष देशपांडे यांनी दिली. त्यामुळे आरोपींना न्यायालयीन कोठडीतच राहावे लागणार आहे.

