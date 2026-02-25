छत्रपती संभाजीनगर

Beed Crime: चक्क.. चेंबरमध्ये घुसून वकिलाला मारहाण; बीडमधील घटना, संतप्त वकिलांची पोलिस ठाण्यात धाव, नेमकं काय कारण?

Beed bar Association Demands Strict Action: वकिलावर चेंबरमध्ये हल्ला: बीडमधील वकील संघाचा संताप
Tension in Beed as Lawyer Assaulted; Legal Fraternity Demands Action

Tension in Beed as Lawyer Assaulted; Legal Fraternity Demands Action

बीड : वकील संघाचे सदस्य ॲड. राम पांडुरंग डोंगरे यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये घुसून चार-ते पाच जणांनी मारहाण केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. या घटनेनंतर संतप्त वकिलांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाणे आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर धाव घेतली.

