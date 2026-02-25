Beed Crime: चक्क.. चेंबरमध्ये घुसून वकिलाला मारहाण; बीडमधील घटना, संतप्त वकिलांची पोलिस ठाण्यात धाव, नेमकं काय कारण?

बीड : वकील संघाचे सदस्य ॲड. राम पांडुरंग डोंगरे यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये घुसून चार-ते पाच जणांनी मारहाण केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. या घटनेनंतर संतप्त वकिलांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाणे आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर धाव घेतली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲड. राम डोंगरे हे न्यायालयातील आपल्या चेंबरमध्ये दैनंदिन कामकाज करीत होते. यावेळी शहरातील शाहूनगर भागातील राधाकिसन करपे हा काहींना सोबत घेऊन तिथे आला. त्यात काही महिलांचाही समावेश होता. या घोळक्याने ॲड. डोंगरे यांच्याशी बाचाबाची सुरू केली. वाद वाढत करपे आणि त्यांच्या साथीदारांनी डोंगरेंच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ व मारहाण करण्यास सुरू केली. .या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे न्यायालय परिसरात गोंधळ उडाला. आपल्यावर झालेल्या हल्ल्याची माहिती ॲड. डोंगरे यांनी संबंधित न्यायाधीशांच्या कानावर घातली. त्यानंतर वकील संघाचे पदाधिकारी आणि अन्य वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत शिवाजीनगर पोलिस ठाणे गाठले. संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यानंतर वकिलांनी पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...महिलेची पोलिसांत होती तक्रारया प्रकरणाबाबत शिवाजीनगरचे पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार बांगर यांनी सांगितले, की संबंधित वकिलाच्या विरोधात एका महिलेने आधीच तक्रार दिली आहे. वकिलानेही आपली तक्रार द्यावी. ती दाखल करून घेऊ व पुढील कारवाई करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.