Lendi Dam Project : कालव्याऐवजी मिळणार पाइपद्वारे पाणी, लेंडी प्रकल्पासाठी भूसंपादन; मावेजावरील होणारा खर्च वाचणार

छत्रपती संभाजीनगर : नांदेड जिल्ह्यातील लेंडी धरणाची घळभरणी झाली. सध्या मुख्य कालवे आणि वितरिका, उपवितरिकांचे काम प्रलंबित आहे. आता या धरणातून पारंपरिक वितरणाऐवजी (कालवा) बंद नलिका प्रणालीद्वारे (पाइप) नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे बंद पाइपद्वारे पाणी वाया जाणार नाही, तसेच भूसंपादनाचा मोठा खर्च वाचणार आहे..गोणेगाव (ता. मुखेड) येथील लेंडी नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाला १९८५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली होती. आजवर कधी निधीची कमतरता तर कधी इतर प्रश्न या अडथळ्यांच्या शर्यतीत काम पूर्ण होण्यासाठी २०२५ वर्ष उजाडले. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील १८ हजार ९५० हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्र, तर ११ हजार ३३६ हेक्टर तेलंगणातील असणार आहे. .सध्या धरणातून शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी कालवे, वितरिका, उपवितरिका यांचे काम होणे बाकी आहे. मात्र, आता पारंपरिक वितरण प्रणालीऐवजी नलिका वितरण प्रणालीचा वापर करण्याबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर विचार सुरू आहे. या कामासाठी सर्वेक्षणही केले जात आहे. सर्वेक्षणानंतर फिजिबिलिटी तपासली जाईल. त्यात हा पर्याय योग्य राहील याची खात्री झाली तर बंद नलिका वितरण प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे..काय आहे कारण?धरणाखाली डावा कालवा, उजवा कालवा, वितरकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागते. त्यासाठी मावेजावरही खर्च खूप होते. महत्त्वाचे म्हणजे अनेकवेळा शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काम रखडले जाते. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ खर्च होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी राज्य सरकारने बंद नलिका वितरण प्रणाली स्वीकारली. मागील दोन प्रकल्पांवरील नलिका यशस्वी झाल्याने आता लेंडी धरणाखाली बंद नलिका वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला..या प्रकल्पांत प्रयोगमराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील ऊर्ध्व कुंडलिका प्रकल्प आणि नांदेड जिल्ह्यातील मनिराम खेड प्रकल्पांसाठी पाच-सहा वर्षांपूर्वी प्रयोग करण्यात आला. त्यानंततर आता लेंडी धरणासाठी याचा अवलंब करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन प्रकल्प आणि गंगापूर उपसा सिंचन प्रकल्प या दोन प्रकल्पांतही बंद नलिका वितरण प्रणाली प्रस्तावित आहे. त्याचे काम सुरू आहे. मुख्य कालव्याच्या कामानंतर बंद नलिका टाकण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..बंद नलिका नसल्यास आजवर पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जात होते. इतकेच नाही, तर मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागते. त्यासाठी मावेजापोटी देण्यात येणारा खर्चही जास्त होतो. या दोन्ही बाबी टाळून प्रणालीसाठी पुढाकार घेण्यात आला. लेंडी धरणातून बंद नलिकाद्वारे पाणी देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर फिजिबिलिटी तपासून पुढील कार्यवाही होईल.- अरुण नाईक, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.