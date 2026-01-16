छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Festival : दोन कविसंमेलने, एक परिसंवाद आणि अभिवाचन; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात भरगच्च साहित्यिक कार्यक्रमांची मेजवानी

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर १७ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या ‘सकाळ पुस्तक महोत्सवात’ वाचनानंदासोबतच साहित्यिक मेजवानीही रसिकांना मिळणार आहे. या महोत्सवात निमंत्रितांची दोन कविसंमेलने, एक परिसंवाद आणि एक अभिवाचन आयोजित करण्यात आले आहे. या शिवाय पुस्तक महोत्सवाच्या चारही दिवशी सायंकाळी शब्द-सुरांच्या सांगीतिक कार्यक्रमांचेही acआयोजन करण्यात आले आहे.

