Sambhajinagar Book Festival : दोन कविसंमेलने, एक परिसंवाद आणि अभिवाचन; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात भरगच्च साहित्यिक कार्यक्रमांची मेजवानी

छत्रपती संभाजीनगर - सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर १७ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या ‘सकाळ पुस्तक महोत्सवात’ वाचनानंदासोबतच साहित्यिक मेजवानीही रसिकांना मिळणार आहे. या महोत्सवात निमंत्रितांची दोन कविसंमेलने, एक परिसंवाद आणि एक अभिवाचन आयोजित करण्यात आले आहे. या शिवाय पुस्तक महोत्सवाच्या चारही दिवशी सायंकाळी शब्द-सुरांच्या सांगीतिक कार्यक्रमांचेही acआयोजन करण्यात आले आहे..‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर : ९२.७ बिग एफएमतर्फे येथे १७ ते २० जानेवारीदरम्यान ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ होणार असून, त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. या महोत्सवात असंख्य पुस्तकांचे भांडार तर असेलच शिवाय खुला मंच, खुले कविसंमेलन, निमंत्रितांचे कविसंमेलन, कवयित्रींचे संमेलन, कथाकथन, परिसंवाद आदी भरगच्च कार्यक्रमांचा समावेश आहे. वाचन संस्कृती खेडोपाडी, गावागावांत, घराघरांत पोचवण्यासाठी ‘सकाळ’ने हा उपक्रम हाती घेतला. या सुवर्णसंधीचा लाभ राज्यातील प्रकाशक, पुस्तक विक्रेत्यांना होणार आहे. १७ जानेवारीला सायंकाळी ४ वाजता ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती असेल..कधी? कुठे? काय?पुस्तक महोत्सव कालावधी - १७ ते २० जानेवारी २०२६पुस्तक महोत्सवाची वेळ - सकाळी १० ते सायंकाळी ६स्थळ - सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था, औरंगपुरा.१८ जानेवारीला ‘कवन’महोत्सवामध्ये १८ जानेवारीला ‘कवन’ हा कार्यक्रम होणार आहे.दरम्यान बुधवारच्या अंकात या िदवशी ‘लाभले आम्हास भाग्य’ हा कार्यक्रम होणार असल्याचे अनवधानाने प्रसिद्ध झाले होते, या बद्दल िदलगीर आहोत..असे होतील कार्यक्रम...१८ जानेवारीवेळ : दुपारी १२ ते २ः३०लेखिकांचा परिसंवाद : समाजमाध्यमांमुळे स्त्रिया लिहित्या झाल्यात का?सहभाग : अध्यक्षा : डॉ. छाया महाजन, सहभाग : डॉ. ऊर्मिला चाकूरकर, डॉ. प्रतिभा अहिरे, डॉ. एस. रचना, डॉ. समिता जाधव, डॉ. ज्योती स्वामी.निमंत्रित कवयित्री संमेलनवेळ : दुपारी ३सहभाग : प्रिया धारूरकर, आशा डांगे, माधुरी चौधरी, दीपाली कुलकर्णी, सविता लोंढे, सविता करंजकर, कस्तुरी कुलकर्णी, जयश्री पवार, सारिका बद्दे, शमा बरडे, संध्या फुलपगार..१९ जानेवारीवेळ : दुपारी १२ ते १दिवंगत लेखक धनंजय चिंचोलीकर अर्थात बब्रुवान रुद्रकंठावार यांच्या लेखांचे अभिवाचन : पद्मनाभ पाठकनिमंत्रितांचे कविसंमेलनवेळ : दुपारी १ वाजतासहभाग : डॉ. दासू वैद्य (अध्यक्ष), रवी कोरडे, सुनील उबाळे, अभय दाणी, हबीब भंडारे, ललित अधाने, विनोद जैतमहाल, गणेश घुले..रसिकांसाठी खास आकर्षणमहोत्सवात १७ जानेवारीला सायंकाळी ६ वाजता ‘मोहोर - कम्युनिटी फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रस्तुत’ ‘ग़म का ख़ज़ाना’ हा कार्यक्रम होईल. इंद्रनील हिरवे, पार्थ घासकडबी, गौरव देवरे, ओंकार कुलकर्णी, चिन्मय कारेकर, शुभंकर भागवत आदी कलावंत गझल, शायरी आणि कव्वालीची ही उच्च दर्जाची मैफल रंगवणार आहेत. १८ जानेवारीला सायंकाळी ६ वाजता संजय झणकर आणि गौरी झणकर निर्मित ‘कवन’ मराठी कविता आणि गाण्यांचा कार्यक्रम होईल. ओमकार इनामदार, मोहित वैद्य,समृद्ध आर.के. या कलाकारांचा यात सहभाग आहे. ऋषीकेश मेस्त्री आणि परिणिता पवार सहकलाकार आहेत..१९ जानेवारीला सायंकाळी ६ वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथील गायक गजानन केचे आणि त्यांची कन्या युगंधरा केचे हे ‘भक्तिधारा’ या कार्यक्रमातून महाराष्ट्रातील विविध संतांची भक्तिगीते सादर करून भक्तिरसाची अनुभूती देतील. तर २० जानेवारीला सायंकाळी ६ वाजता सायंकाळी सहाला आरोह निर्मित ‘भावगंध’ हा अजरामर मराठी भावगीतांचा कार्यक्रम लोकप्रिय गायक नीरज वैद्य आणि संगीता भावसार सादर करतील. तमाम महाराष्ट्राच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या पं. हृदयनाथ मंगेशकर, अरुण दाते, सुधीर फडके, श्रीधर फडके, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले यांची ही भावगीते असतील..रसिकांना चिंब करणार सोमवारी ‘भक्तिधारा’ - प्रा. गजानन केचे आणि युगंधरा केचे यांचे सादरीकरणछत्रपती संभाजीनगर - संतांची भूमी असलेल्या मराठवाड्यात ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाच्या निमित्ताने परमेश्वराची आराधना आणि भक्तीची शिकवण देणाऱ्या अवीट भजनांचा ‘भक्तिधारा’ हा कार्यक्रम सोमवारी, ता. १९ जानेवारीला होणार आहे. यात प्रा. गजानन केचे आणि त्यांची कन्या युगंधरा यांचे सादरीकरण राहील..छत्रपती संभाजीनगरच्या संगीत विश्वात मागील अनेक वर्षांपासून प्रा. गजानन केचे सर्वपरिचित आहेत. सरस्वती भुवन महाविद्यालयात संगीत विभागात अध्यापन करतानाच त्यांनी शास्त्रीय संगीत, भजने, नाट्यगीतांचे कार्यक्रम राज्यभर सादर केले आहेत. आकाशवाणीचे मान्यताप्राप्त कलावंत असलेल्या प्रा. केचे यांनी विविध शहरांत मैफली केल्या आहेत. त्यांची कन्या युगंधरा केचे यादेखील शास्त्रीय संगीतात आपली ओळख निर्मण करीत आहेत. त्यांनी वडिलांकडून प्रारंभीचे शिक्षण घेतले. मागील १३ वर्षांपासून त्या पंडिता शुभदा पराडकर यांच्याकडे शास्त्रीय संगीत शिकत आहेत. विविध राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या युगंधरा यांनी गतवर्षी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते..त्यांनी लुधियाना, मुंबई, दिल्ली, नांदेडसह अनेक ठिकाणी गायन सादर केले आहे. प्रा. गजानन केचे आणि युगंधरा केचे हे दोघे एकत्रितरीत्या ‘भेटीलागी पंढरीनाथा’ हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम आणि ‘मी स्वरांच्या संगतीने जगत असे माझे जीणे’ हा गझलांचा कार्यक्रम सादर करीत असतात. येत्या १९ जानेवारी रोजी ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवात सायंकाळी ६ वाजता हे दोघे सादर करणार असलेल्या ‘भक्तिधारा’ या कार्यक्रमाबाबत प्रा. केचे म्हणाले, की मराठीत अनेक संतांनी अवीट गोडीची भक्तिगीते लिहिली आहेत. त्यातून निवडक, सर्वांना भावतील अशी भक्तिगीते आम्ही सादर करणार आहोत. ‘टाळ बोले चिपळीला’, ‘अवचिता परिमळू’, ‘बोलावा विठ्ठल’ अशी अनेक भक्तिगीते त्यात असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 