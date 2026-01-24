Wife Donates Kidney: किडनीदानातून निभावली सात जन्मांची ‘साथ’! ‘ती’ने जपला समर्पणभाव, दिले पतीला नवजीवन; नाही सोडले धैर्य..

-नीलकंठ कांबळेलोहारा (जि. धाराशिव) : प्रेम, कर्तव्य आणि जबाबदारीचा आदर्श एका दानशूर पतिव्रतेने समाजासमोर ठेवला आहे. हराळी (ता. लोहारा) येथील वर्षा पाटील (वय ४०) यांनी किडनी दान करून पती राहुल यांना जीवनदान दिले आहे. या दानाबद्दल वर्षा यांच्यावर जिल्हाभरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .शहरातील राहुल पाटील (वय ४५) हे वर्षभरापासून किडनीच्या आजाराने त्रस्त होते. त्यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या होत्या. नियमित उपचार व डायलिसिस सुरू असतानाही प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा होत नव्हती. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार किडनी प्रत्यारोपणाशिवाय अन्य पर्याय उरला नव्हता. किडनी दानासाठी नातेवाइकांचा शोध सुरू असतानाच पत्नी वर्षा पाटील यांनी पुढाकार घेतला आणि किडनीदानाचा निर्णय घेतला. .आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्या दानासाठी पात्र ठरल्या. राहुल पाटील यांच्यावर पुणे येथील एका खासगी रुग्णालयात २१ जानेवारीला किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. शस्त्रक्रियेनंतर दोघांचीही प्रकृती स्थिर असून, ते वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली उपचार घेत आहेत..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.ताणतणावात नाही सोडले धैर्य!वर्षा पाटील यांनी घेतलेला किडनीदानाचा निर्णय केवळ वैद्यकीय नसून, अतूट वैवाहिक नात्याचा सशक्त आविष्कार ठरला आहे. कुटुंब, समाज आणि परिस्थितीच्या कसोटीवर उभे राहत त्यांनी पतीला जीवनदान दिले. दीर्घ उपचार प्रक्रियेत मानसिक ताण, भीती आणि जबाबदाऱ्यांचा सामना करीत असतानाही त्यांनी धैर्य सोडले नाही. त्यांच्या या निर्णयामुळे पतीला नवजीवन मिळाले असून, नात्यातील समर्पण आणि स्त्रीशक्तीचे प्रभावी उदाहरण हराळीतून समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.