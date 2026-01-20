Sambhajinagar Book Festival : शेतकरी आजोबा रमले महोत्सवात; दीडशे किलोमीटरवरून आले, स्वतःसोबत नातवासाठीही घेतली पुस्तके

औरंगपुरा - पांढरा सदरा, धोतर, डोक्यावर गांधी टोपी... अशा पेहरावातील एक ७५ वर्षीय शेतकरी आजोबांनी ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला हजेरी लावली, तीही सुमारे १५० किलोमीटरचा प्रवास करून. या महोत्सवामुळे स्वतःसाठी आणि नातवासाठी भरपूर पुस्तके खरेदी करता आली, याचा मनापासून आनंद आहे, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली..नारायण धोंडूजी कांगणे असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. ते जालना जिल्ह्यातील वाघाळा (ता. मंठा) येथून खास ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव पाहण्यासाठी सोमवारी (ता. १९) आले होते. मी ‘सकाळ’चा गेल्या अनेक वर्षांपासून वाचक आहे. जवळपास पंधरा दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाची बातमी वाचली आणि त्याचदिवशी या महोत्सवाला जायचे ठरवले होते.अशा प्रकारचा भव्य पुस्तक महोत्सव मी प्रथमच पाहत आहे, असे कांगणे यांनी सांगितले. पुस्तक वाचन हा माझा छंद आहे. ग्रंथालयात जाऊन मी पुस्तके आणतो, वाचतो. माझ्या घरात स्वतःची जवळपास चारशेहून अधिक पुस्तके आहेत. पुस्तकांच्या वाचनातून नवनवीन विचार मिळतात, असे मला वाटते..आज या महोत्सवात येऊन लेखिका डॉ. अरुणा ढेरे यांचे ‘बहुरूपी रामकथा’, मारुती चितमपल्ली यांचे ‘पक्षी जाय दिगंतरा’ अशी पुस्तके माझ्यासाठी विकत घेतली. नातवांसाठी ’पंचतंत्रांच्या गोष्टी’, ‘पुराणातील बालकथा’, ‘तेनालीरामाच्या गोष्टी’, ’संस्कार गोष्टी’, ’बोधकथा’ अशी वेगवेगळी पुस्तके घेतली, असे त्यांनी नमूद केले. अनेक पुस्तके एकाच ठिकाणी पाहण्याचा योग या महोत्सवामुळे मिळाल्याबद्दल समाधानही व्यक्त केले..‘सकाळ’च्या प्रत्येक उपक्रमाला भक्कम साथ देऊ - जी. श्रीकांतलहान मुलांना आपण कपडे खरेदीला घेऊन जातो तसे त्यांना अशा पुस्तक महोत्सवात सोबत आणून खरेदी केली पाहिजे. गेल्या अडीच तासांपासून आम्ही पुस्तक महोत्सवात पुस्तके चाळली आणि खरेदी केली. महिनाभर निवडणुकीच्या कामात व्यस्त होतो. तो शीण या कार्यक्रमामुळे गेला.भक्तिधारा कार्यक्रमात गर्दीपेक्षा दर्दी रसिक जास्त आहेत, असे म्हणत महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी कलाकारांसह सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान, ‘सकाळ’च्या प्रत्येक उपक्रमात प्रशासन म्हणून आम्ही सकाळ, दुपार आणि रात्रीदेखील साथ देऊ. अशा विविध महोत्सवासाठी आमचा ‘सकाळ’ला भक्कम पाठिंबा असणार आहे, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली..‘भावगंध’ : भावगीतांचा कार्यक्रममंगळवारी सायंकाळी सहा वाजता समारोप समारंभानंतर आरोह निर्मित ‘भावगंध’ हा अजरामर मराठी भावगीतांचा कार्यक्रम लोकप्रिय गायक नीरज वैद्य आणि संगीता भावसार सादर करतील. पं. हृदयनाथ मंगेशकर, अरुण दाते, सुधीर फडके, श्रीधर फडके, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले यांची ही भावगीते असतील..महोत्सवाचा आज समारोपऔरंगपुरा - मागील तीन दिवसांपासून सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाचा मंगळवारी (ता. २०) समारोप होत आहे. हजारो वाचकांनी, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी पुस्तक महोत्सवाला भेट देत भरभरून खरेदी केली.९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या उपस्थितीत १७ जानेवारी रोजी पुस्तक महोत्सवाचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर तीन दिवस छत्रपती संभाजीनगर शहरातील हजारो वाचकांनी सहकुटुंब, विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांसह या प्रदर्शनाला भेट दिली..या महोत्सवाचा मंगळवारी ( ता. २०) सायंकाळी समारोप होणार आहे. ख्यातनाम ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड यांच्या उपस्थितीत सायंकाळी ६ वाजता या पुस्तक महोत्सवाची सांगता होणार आहे.खुला मंच : मंगळवारी (ता. २०) दुपारी १२ ते ४ या वेळात ''खुला मंच'' हा उपक्रम होणार असून त्यात कवी, कथाकार आदींना या मंचावर आपली कला सादर करता येणार आहे. प्रत्येक कवीला दोन कविता सादर करता येतील. तर कथा कथन आणि कथा वाचनासाठी १० मिनिटे वेळ देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.