छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Book Festival : शेतकरी आजोबा रमले महोत्सवात; दीडशे किलोमीटरवरून आले, स्वतःसोबत नातवासाठीही घेतली पुस्तके

पांढरा सदरा, धोतर, डोक्यावर गांधी टोपी... अशा पेहरावातील एक ७५ वर्षीय शेतकरी आजोबांनी ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला लावली हजेरी.
farmer narayan kangane

farmer narayan kangane

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औरंगपुरा - पांढरा सदरा, धोतर, डोक्यावर गांधी टोपी... अशा पेहरावातील एक ७५ वर्षीय शेतकरी आजोबांनी ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाला हजेरी लावली, तीही सुमारे १५० किलोमीटरचा प्रवास करून. या महोत्सवामुळे स्वतःसाठी आणि नातवासाठी भरपूर पुस्तके खरेदी करता आली, याचा मनापासून आनंद आहे, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Travel
festival
Farmer
Book
Sakal Media Group
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.