Chhatrapati Sambhajinagar: गॅससाठी नागरिकांच्या रांगा कायम; आठ दिवसांत प्रश्न सुटू शकतो, पण पुरवठा वाढवा ः एजन्सी

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे नागरिकांसह गॅस वितरकही त्रस्त झाले आहेत. मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना एजन्सीवर वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत, तर काही ठिकाणी रांगा आणि वादाचे प्रकारही वाढत आहेत. अशात मुबलक सिलिंडर द्या, आठ दिवसांत परिस्थिती सुधारणार असल्याचा दावा गॅस सिलिंडर पुरवणाऱ्या एजन्सीने केला आहे. .सध्या शहरातील गॅस एजन्सींना आवश्यक तेवढा पुरवठा मिळत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी येत असतानाही उपलब्ध सिलिंडर कमी असल्याने सर्वांना वेळेवर गॅस देणे अशक्य होत असल्याचे वितरक सांगत आहेत..US Iran Ceasefire : अमेरिका- इराण युद्धाविरामामुळे भारताला दिलासा; हॉर्मूझची सामुद्रधुनी खुली होताच एलपीजी पुरवठा होणार सुरळीत .दररोज शेकडो ग्राहक एजन्सींशी संपर्क साधत असून, अनेकांना तातडीने गॅसची गरज आहे. मात्र, मर्यादित साठ्यामुळे वितरणात विलंब होत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, एजन्सीवर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होत आहे.गॅस पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा संबंधित कंपन्यांकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात एजन्सींना पुरेशा प्रमाणात सिलिंडर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नागरिक आणि वितरक दोघांनाही त्याचा फटका बसत आहे..सध्याच्या परिस्थितीत तातडीने पुरवठा वाढवण्याची गरज असून, संबंधित कंपन्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी गॅस वितरकांकडून करण्यात येत आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.."शहरातील गॅसटंचाईची समस्या अवघ्या आठ दिवसांत संपवता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी कंपन्यांनी एजन्सींना मुबलक साठा देणे आवश्यक आहे. सध्या आम्हाला रोज ३०० ते ४०० ग्राहकांचे कॉल येतात, पण उपलब्ध गॅस सिलिंडर कमी असल्याने सर्वांना पुरवठा करणे कठीण होते. त्यामुळे नागरिकांना आणि आम्हालाही त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील ग्राहकांची वाढती गर्दी आणि तणाव यामुळे काम करणेही अवघड झाले आहे."- दीपक सूर्यवंशी,एचपी गॅस एजन्सी संघटना अध्यक्ष