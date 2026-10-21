छत्रपती संभाजीनगर

LPG Gas Racket: टँकरमधून सिलिंडरमध्ये गॅस भरणारे ताब्यात;रांजणगाव पोळ शिवारात कारवाई, वाहनासह तब्बल ६९ सिलिंडर जप्त

LPG Gas Racket, Ranjangaon Pol, LPG Tanker Seized : रांजणगाव पोळ शिवारात एलपीजी टँकरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये अवैधरीत्या गॅस भरल्याचा प्रकार उघड झाला.
Police seize an LPG tanker, gas cylinders and equipment during an alleged illegal gas-refilling operation

Police seize an LPG tanker, gas cylinders and equipment during an alleged illegal gas-refilling operation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लासूर स्टेशन: एलपीजी टँकरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश पोलिसांनी केला आहे. ही कारवाई पुरवठा निरीक्षक व शिल्लेगाव पोलिसांनी रांजणगाव पोळ शिवारात करून तब्बल ४९ लाख ३५ हजार ६५६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

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