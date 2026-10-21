LPG Gas Racket: टँकरमधून सिलिंडरमध्ये गॅस भरणारे ताब्यात;रांजणगाव पोळ शिवारात कारवाई, वाहनासह तब्बल ६९ सिलिंडर जप्त

लासूर स्टेशन: एलपीजी टँकरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश पोलिसांनी केला आहे. ही कारवाई पुरवठा निरीक्षक व शिल्लेगाव पोलिसांनी रांजणगाव पोळ शिवारात करून तब्बल ४९ लाख ३५ हजार ६५६ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे..रांजणगाव पोळ शिवारामध्ये एलपीजी गॅसचा गैरप्रकार सुरू आहे, अशी माहिती गंगापूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक अमोल वसंत कासार यांना रविवारी (ता.१८) रात्री मिळाली होती. त्या आधारे कासार यांनी शिल्लेगाव पोलिस ठाण्याचे पो.अं. योगेश हरणे व टीमसह घटनास्थळी धाव घेतली..गट क्र. ५९ मधील बंद पत्र्याच्या शेड समोरील मोकळ्या जागेत एलपीजीने भरलेला टँकरमधून (एमएच ०४ एमआर ३०६९) दोन जण अवधैरीत्या पाइपच्या साह्याने गॅस सिलिंडर भरत असल्याचे दिसून आले. एक जण पोलिसांना बघून पळून गेला. .घटनास्थळाची पंचांसमक्ष पाहणी केली असता एलपीजी टँकर (अंदाजे किंमत ३५ लाख ९५ हजार रुपये) आणि त्यातील ११७२० किलो गॅस (अंदाजे किंमत १२ लाख ८ हजार), १९ किलो वजनाचे ६ भरलेले व ४० रिकामे सिलिंडर, ५ किलो वजनाचे २३ रिकामे सिलिंडर, रबरी पाइप, दोन नोजल व तुटलेला सील, असा एकूण ४९ लाख ३५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.