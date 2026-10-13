Madhu Kambikar:,यात्रेतील नाटक ते लोककलेवर अधिराज ;अभिनेत्री मधू कांबीकर

मार्गशीर्षातील गोठवणारी थंडी, पेटत्या मशाली आणि बत्त्यांच्या भुरभुरत्या उजेडात माळेगावच्या खंडोबाची उसळलेली यात्रा... यात्रेचा खरा जीव म्हणजे गावच्या वेशीला खेटून असलेल्या मोकळ्या पटांगणात गावकरी स्वतः हौसेने बसवायची ती नाटकं. त्याकाळी ‘शिवबाचा छावा’, ‘वीर सेन मंजिरी’ यांसारख्या नाटकांचे फड रंगायचे. अशाच यात्रेच्या एका रात्री मोठ्यांनी बसविलेल्या नाटकामध्ये अवघ्या दहा वर्षांच्या एका चिमुरडीने रंगमंचावर पाऊल ठेवले. तिने संवादफेक आणि नजरेतील चुणूक दाखवून अख्खे पटांगण खिळवून ठेवले. त्या नाटकातूनच पुढे त्यांचे नाव झाले. नंतर त्याकाळच्या जलसा पार्टी, लावणी असे करत त्या थेट बीडच्या मोंढ्यातल्या कुसुम निरलेकर यांच्या थिएटरमध्ये काम करू लागल्या. आम्ही तिथे त्यांची कला बघायला जायचो, अशी आठवण माळेगाव खुर्द (ता. गेवराई, जि. बीड) येथील ज्येष्ठ नागरिक प्रल्हाद खरात आजही तितक्याच अभिमानाने सांगतात..त्या रात्री माळेगावकरांना थक्क करणारी ती चिमुरडी दुसरी तिसरी कोणी नसून, पुढे महाराष्ट्राच्या लोककलेवर अधिराज्य गाजवणारी लावणीसम्राज्ञी मधु कांबीकर होत्या. माळेगावसाठी आजही त्या लाडकी ‘मधुबाला’ आहेत.कांबीकरांतील उपजत कलागुणांची चमक त्या काळातील प्रसिद्ध लोककलावंत कुसुम निरलेकर यांच्या नजरेत भरली. चिमुरड्या मधुची ती कला, आवाजातील गोडवा, गावरान ठसका पाहून निरलेकरांनी त्यांना आपल्यासोबत घेतले. माळेगावच्या शिवारातून निघालेली ही मुलगी थेट बीड शहरातल्या मोंढ्यात कुसुम निरलेकर यांच्या थिएटरमध्ये दाखल झाली. गावातल्या हौशी नाटकाकडून सुरू झालेला हा प्रवास आता व्यावसायिक लोककलेच्या कडक शिस्तीत बांधला जाऊ लागला. घुंगरांचे बोल, ढोलकीची थाप, सुरांचा ताल आणि अभिनयाचे पदर त्यांना बीडच्या या तालमीत गवसले. या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी पुढे सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीमध्ये पाऊल ठेवले आणि तिथे स्वतःचा लावणी फड उभा करून स्वतःच्या पायावर कलाविश्व निर्माण केले..हलाखीत मावशीचा आधारकलेची उपजत देणगी असली, तरी मधुताईंच्या घरची स्थिती अत्यंत हलाखीची होती. पोटापाण्याचा संघर्ष होता. माळेगाव खुर्दच्या जिल्हा परिषद शाळेत त्यांनी चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण घेतले पण गरिबीच्या झळा तीव्र होत गेल्याने कुटुंबापुढे जगण्याचा मोठा प्रश्न होता. माळेगावच्या शिवेला लागूनच अवघ्या पाच किलोमीटरवर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातलं कांबी गाव आहे. तेथे मधुताईंची मावशी राहत होती. गरिबीशी दोन हात करत असताना मावशीचा आधार शोधत त्यांच्या कुटुंबाने माळेगावचे मूळ घर सोडले आणि ते कांबी गावात वास्तव्यास गेले..कांबी येथील दौलतराव मस्के यांनी या कुटुंबाला मायेचा आसरा दिला, त्यांचा सांभाळ केला. दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवरच्या या दोन्ही गावांच्या मातीने त्यांच्यावर संस्कार केले. ज्या कांबी गावाने पडत्या काळात छत दिले, त्याच गावावरून त्यांनी पुढे आपले आडनाव कांबीकर असे केले. या नावाने महाराष्ट्रावर अधिराज्य गाजवले.यशानंतरही जपली कृतज्ञतारुपेरी पडद्यावर मोठ्या स्टार झाल्यानंतरही कांबीकरांना आपली पाळेमुळे, जुन्या दिवसांचा विसर पडला नाही. माळेगाव खुर्दमध्ये ग्रामपंचायतीच्या पाठीमागे असलेले त्यांचे मूळ घर आजही त्या संघर्षाच्या दिवसांची साक्ष देत उभे आहे. माळेगाव आणि कांबी या दोन्ही गावांमध्ये त्यांची आजही शेती असून त्यांचे कुटुंबीय ती सांभाळतात. गावात खंडोबाच्या यात्रेनिमित्त व दिवाळीच्या सणाला त्या वर्षातून एक-दोनदा न चुकता गावात येत. हलाखीच्या दिवसांत आपल्या कुटुंबाला मायेचा आसरा देणाऱ्या दौलतराव मस्के यांच्या ऋणातून त्या कधी उतराई झाल्या नाहीत. त्यांच्याच स्मरणार्थ मधुताईंनी कांबी गावात ग्रामस्थांसाठी सार्वजनिक वाचनालय सुरू केले. दोन्ही गावांतील अनेक गरजूंना अडचणीच्या काळात नेहमी आर्थिक मदतीचा हात दिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.