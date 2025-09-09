Mahadev-Koli Community Protest : हैदराबाद गॅझेट साठी महादेव कोळी समाजही आक्रमक; मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी दाखवणार काळे झेंडे

छत्रपती संभाजीनगर

निलंगा : आदिवासी क्षेत्रासाठी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जमातीसाठी एकच कायदा असताना मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी समाजावर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला जात असून मराठा समाजा प्रमाणे आम्हालाही हैद्राबाद गॅझेट लागू करून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करा अन्यथा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी काळे झेंडे दाखवून निषेध करू असा इशारा मराठवाडा सकल आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे नेते चंद्रहास नलमले यांनी दिला आहे.

