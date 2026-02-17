महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात आज दोघांची नार्को टेस्ट, वाल्मिक कराडच्या घरी होते कामाला; गूढ उलगडणार?

Narco Test May Reveal New Clues in Murder Case परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे हत्या प्रकरणी आता दोघांची नार्को टेस्ट आणि एकाचा ब्रेन मॅपिंग चाचणी आज होणार आहे. एसआयटीकडून गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मात्र अद्याप काहीच हाती सापडलेलं नाही. महादेव मुंडे यांची दोन वर्षांपूर्वी निर्घृण हत्या झाली होती. या प्रकरणात मंगळवारी दोघांची नार्को टेस्ट केली जाणार आहे. याआधी तिघांची नार्को टेस्ट करण्यात आलीय..महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात एसआयटीकडून सात जणांच्या नार्को टेस्टचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. यापैकी एका संशयिताला लिव्हरचा त्रास असल्यानं वैद्यकीय कारणास्तव त्याची तपासणी करता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. उर्वरित सहा जणांची नार्को टेस्ट करण्यास परवानगी मिळाली होती. त्यापैकी तिघांची चाचणी झालीय..मालवणच्या समुद्रकिनारी एकाचवेळी ७५ डॉल्फिनचा कळप, ड्रोनने टिपले दुर्मिळ आणि विहंगम दृश्य; पाहा VIDEO.नार्को टेस्ट करणं बाकी असलेल्या तिघांपैकी दोघांची आज चाचणी होत आहे. ज्यांची नार्को टेस्ट होत आहे त्या सर्वांचा महादेव मुंडे यांच्याशी आर्थिक व्यवहार होता. तर यापैकी दोघे जण वाल्मीक कराडच्या घरी कामाला होते. यामुळे या चौकशीत काय समोर येतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडचा काही संबंध आहे का असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. एसआयटीकडून कराडच्या घरी काम करणाऱ्या आणि महादेव मुंडेशी आर्थिक व्यवहार असलेल्या दोघांची नार्को टेस्ट केली जातेय. त्यामुळे एसआयटी कराडचा संबंध जोडून तपास करत असल्यानं उलटसुलट चर्चा सुरू झालीय. दरम्यान, वाल्मीक कराडच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणाशी काही संबंध नसल्याचं म्हटलंय..एसआयटीकडून गेल्या सहा महिन्यात महादेव मुंडे हत्या प्रकरणी २०० जणांची चौकशी केली. तर दीडशे पेक्षा जास्त संशयित आणि ५०० जणांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्यात आले. या प्रकरणी गोट्या गिते अद्याप फरार आहे. त्याच्यावर मकोका लावण्यात आलाय..महादेव मुंडे हे पिग्मि एजंट होते. त्यामुळे त्यांची हत्या पैशांच्या व्यवहारातून झालीय का? या दृष्टीने तपास केला जात आहे. याशिवाय प्लॉट खरेदी विक्रीचे व्यवहार, वैयक्तिक वाद आणि कौटुंबिक बाबी या बाजूनेही तपासाची चक्रे फिरवली जात आहेत. कुटुंबियांचेही जबाब नोंदवले असून त्यातून नेमकं काय समोर आलंय हे गोपनीय ठेवण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.