छत्रपती संभाजीनगर

महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात आज दोघांची नार्को टेस्ट, वाल्मिक कराडच्या घरी होते कामाला; गूढ उलगडणार?

Mahadev Munde Murder Case : महादेव मुंडे यांची दोन वर्षांपूर्वी निर्घृण हत्या झाली होती. या प्रकरणात मंगळवारी दोघांची नार्को टेस्ट केली जाणार आहे. याआधी तिघांची नार्को टेस्ट करण्यात आलीय.
Two to Undergo Narco Test in Mahadev Munde Case

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Narco Test May Reveal New Clues in Murder Case परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे हत्या प्रकरणी आता दोघांची नार्को टेस्ट आणि एकाचा ब्रेन मॅपिंग चाचणी आज होणार आहे. एसआयटीकडून गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मात्र अद्याप काहीच हाती सापडलेलं नाही. महादेव मुंडे यांची दोन वर्षांपूर्वी निर्घृण हत्या झाली होती. या प्रकरणात मंगळवारी दोघांची नार्को टेस्ट केली जाणार आहे. याआधी तिघांची नार्को टेस्ट करण्यात आलीय.

