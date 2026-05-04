Chhatrapati Sambhajinagar: वन्यजीवांसाठी श्रमदानातून उभारले पाणवठे; महाल किन्होळा येथील महिला गटांचा महाराष्ट्र दिनानिमित्त उपक्रम

फुलंब्री: तालुक्यातील महाल किन्होळा येथे महिला शेतकरी गटांनी पर्यावरण संवर्धनाचा एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेत वन्यप्राण्यांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबवण्यासाठी 'माउली' आणि 'जय मल्हार' या दोन महिला शेतकरी गटांनी पुढाकार घेतला. पाणी फाउंडेशनच्या मार्गदर्शनाखाली या महिलांनी श्रमदानातून जंगल परिसरात कृत्रिम पाणवठे तयार केले आहेत..या भागात उन्हाळ्यामुळे पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली असून वन्यजीव व पक्ष्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत होती. ही गरज ओळखून गटातील महिलांनी स्वतःहून कुदळ-फावड्यांच्या साहाय्याने केवळ दोन दिवसांत हे पाणवठे उभारले. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून या महिला १ मे 'महाराष्ट्र दिना'चे औचित्य साधून हा उपक्रम सातत्याने राबवत आहेत..या उपक्रमामुळे परिसरातील पशुपक्ष्यांना आता सहज पाणी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवितास असलेला धोकाही कमी झाला आहे. 'गटशेतीमुळे आम्हाला सामूहिक जबाबदारीची जाणीव झाली. रणरणत्या उन्हात जेव्हा पक्षी येथे येऊन तहान भागवतात, तेव्हा मनाला मोठे समाधान आणि गारवा मिळतो,' अशा भावना या महिलांनी व्यक्त केल्या.." महाल किन्होळा येथील दोन्ही महिला शेतकरी गट अत्यंत आदर्श काम करत आहेत. सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक जनजागृती त्या करत आहेत. शेतीतील नवनवीन प्रयोगांसोबतच त्यांनी वन्यप्राण्यांसाठी स्वखर्चाने व कष्टाने पाणवठे तयार केले, ही बाब कौतुकास्पद आहे. या महिलांचा उत्साह इतर गटांसाठीही प्रेरणादायी आहे. असे उपक्रम इतरांनीदेखील राबवावेत."- प्रल्हाद आरसूळ, विभागीय समन्वयक, पाणी फाउंडेशन.