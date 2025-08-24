छत्रपती संभाजीनगर

MPSC: ‘एमपीएससी’त अपात्र ठरलेल्या खेळाडूंना दिलासा; छत्रपती संभाजीनगर, निवडप्रक्रियेसाठी पात्र ठरविण्याचे मॅटचे आदेश

Group CExam: महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने खेळाडू प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील MPSC निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशानंतर ३४ विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.
MPSC
MPSCsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या खेळाडू प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचे (मॅट) न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव आणि सदस्य विनय कारगावकर यांनी दिले आहेत.

Loading content, please wait...
education
student
mpsc
Court ruling on MPSC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com