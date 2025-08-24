MPSC: ‘एमपीएससी’त अपात्र ठरलेल्या खेळाडूंना दिलासा; छत्रपती संभाजीनगर, निवडप्रक्रियेसाठी पात्र ठरविण्याचे मॅटचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या खेळाडू प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरवण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचे (मॅट) न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव आणि सदस्य विनय कारगावकर यांनी दिले आहेत..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र गट-क अराजपत्रित सेवा संयुक्त परीक्षेसाठी जाहिरात दिली होती. सदर परीक्षा प्रक्रियेमध्ये एकूण १ हजार ३३३ पदांसाठी अंदाजे एक लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज केले होते. यात खेळाडू विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा आरक्षित होत्या. यात पूर्व परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज दाखल करतेवेळी खेळाडू पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करणे आयोगाच्या नियमांनुसार अपेक्षित होते..मात्र, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल करतेवेळी चुकीची प्रमाणपत्रे अथवा फक्त प्रावीण्य खेळाडू प्रमाणपत्रे जोडून अर्ज सादर केले. विद्यार्थी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाले. खेळाडू प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कट ऑफ (सीमा रेषा) ही २९.५० अशी जाहीर झाली..उत्तीर्ण यादी जाहीर झाल्यानंतर जवळपास दोन हजार विद्यार्थ्यांनी त्यांचे नाव यादीत न दिसल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे धाव घेतली. परंतु, आयोगाने निवड प्रक्रियेमध्ये चुकीचे खेळाडू प्रमाणपत्र दाखल केल्याचे कारण सांगून विद्यार्थ्यांना ते मुख्य परीक्षेसाठी अपात्र असल्याचे घोषित केले..New Course: विद्यापीठात सुरू होणार आठ नवे अभ्यासक्रम; वार्षिक बृहत आराखडा, आठ नव्या संस्थांसह १४० ठिकाणी अभ्यासक्रम दृष्टिक्षेपात.दरम्यान, यातील ३४ विद्यार्थ्यांनी या अपात्रतेच्या निकालाविरोधात ॲड. शशिकांत शेकडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. शेकडे यांनी आयोगाची चूक तसेच त्यांच्यावरील अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांकडे गट-क परीक्षेसाठी घोषित झालेल्या तारखेच्या पूर्वी खेळाडू पडताळणी प्रमाणपत्र असल्याचे मत व्यक्त केले. अशा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने पात्र घोषित करून पुढील प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू करून अर्ज स्वीकारण्यासाठी आदेशित केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड, शशिकांत शेकडे यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. पृथ्वीराज ढाकणे, ॲड. रोहित नरवाडे, ॲड. विशाल थावरे, ॲड. सुदर्शन जोजार, ॲड. व्यंकटेश हिंगमिरे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.