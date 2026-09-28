Badminton Association: महाराष्ट्र बॅडमिंटन संघटनेच्या अध्यक्षपदी अरुण लखानी

छत्रपती संभाजीनगर, : महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनच्या (एमबीए) २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठीच्या कार्यकारिणी निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष अरुण लखानी यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्यासोबतच छत्रपती संभाजीनगरचे शिरीष बोराळकर यांची कार्याध्यक्षपदी, मंगेश काशीकर यांची वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी, तर अनुभवी संघटक सिद्धार्थ पाटील यांची मानद सरचिटणीसपदी बिनविरोध निवड झाली आहे..या प्रमुखांच्या नेतृत्वामुळे राज्यातील बॅडमिंटन वर्तुळाला नवी दिशा आणि भक्कम प्रशासकीय पाठबळ लाभले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) अरुण चौधरी यांनी अधिकृतरीत्या वैध उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली. सर्वच पदांसाठी प्रत्येकी एकच वैध अर्ज आल्यामुळे निवडणूक बिनविरोध झाली..नवी कार्यकारिणी (२०२६ ते २०३०)अध्यक्ष - अरुण लखानी (नागपूर), कार्याध्यक्ष - शिरीष बोराळकर (छत्रपती संभाजीनगर), वरिष्ठ उपाध्यक्ष - मंगेश काशीकर (नागपूर), मानद सरचिटणीस - सिद्धार्थ पाटील (छत्रपती संभाजीनगर), उपाध्यक्ष - वृषालीराजे शिवाजीराजे भोसले (सातारा), पंकज ठाकूर (पालघर), ओंकार हजारे (रत्नागिरी), परेश ठाकूर (रायगड), जोवेल चांदेकर (चंद्रपूर), विजय पळसकर (बुलढाणा)..सचिव व कोषाध्यक्ष - मानद स्पर्धा सचिव - प्रसाद गोखले (पालघर), मानद प्रशिक्षण व विकास सचिव - आनंद जोशी (पुणे), मानद कोषाध्यक्ष - जगदीश जोशी (नागपूर), मानद सहसचिव - सचिन भारती.नियामक मंडळ सदस्य - महेश वाक्रडकर (नांदेड), पराग एकंडे (नाशिक), मिलिंद कुलकर्णी (अहिल्यानगर), दिनेश पाटील (धुळे), समीर पाटणकर (बामू), विनीत जोशी (जळगाव), नागोजी चिलकरवार (जालना), दिनेश धूत (अकोला), साईदास खानगव(कोल्हापूर), स्नेहा विंदा फैजपूरकर (नागपूर), मुकेश नागपुरे (गडचिरोली). याशिवाय ११ सदस्यीय नियामक मंडळात (एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल) महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.