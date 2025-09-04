Maharashtra Education: गैरप्रकार करणारी परीक्षा केंद्रे कायमस्वरूपी बंद; राज्य मंडळाचा कडक पवित्रा, नव्या केंद्रांना परवानगी नाही

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील दहावी व बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर दरवर्षी उघडकीस येणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी राज्य मंडळाने यंदा कडक भूमिका घेतली आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर गैरप्रकार सिद्ध होतील, ती सर्व केंद्रे कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. विभागीय मंडळांना यासंदर्भात तातडीने कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संपूर्ण परीक्षा केंद्र व्यवस्थेची मोठी पुनर्रचना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..यंदापासून परीक्षा केंद्रासाठी ठरवलेले किमान विद्यार्थीसंख्येचे निकष कठोरपणे लागू करण्यात येणार आहेत. शहरी भागात दहावीकरिता किमान २०० व बारावीकरिता २५० विद्यार्थी, ग्रामीण भागात अनुक्रमे १२५ व १५० तर अतिदुर्गम भागात १०० ते १२५ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे..या निकषात न बसणारी केंद्रे सरळ बंद होणार आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक लहान केंद्रे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य मंडळाने असेही स्पष्ट केले आहे, की एखाद्या भागात विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी केंद्र कायम ठेवणे अत्यावश्यक असेल तर संबंधित प्रस्ताव विभागीय मंडळाच्या सक्षम समितीपुढे सादर करावा लागेल. मात्र, यालाही कडक छाननीनंतरच मान्यता मिळणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या केंद्रव्यवस्थेत मोठे बदल होतील, परंतु प्रामाणिक परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यावश्यक असल्याचे मंडळाचे मत आहे.....पण विद्यार्थ्यांचे काय?परीक्षा केंद्रे बंद करण्याची ही कारवाई शिस्त व पारदर्शकतेसाठी योग्य असली तरी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य मंडळाने परीक्षा केंद्रांच्या निकषांमध्ये मोठा फेरबदल करत किमान विद्यार्थीसंख्येचे बंधन घातले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांना यामुळे मोठा फटका बसू शकतो, असे शिक्षण संस्था महामंडळाचे म्हणणे आहे..Apple Store Pune: ‘ॲपल’चे पुण्यातील पहिले स्टोअर कोरेगाव पार्कमध्ये.राज्य मंडळाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. नवीन परीक्षा केंद्रांचे प्रस्ताव स्वीकारून मंडळाच्या नियमावलीनुसार ज्या शाळा/महाविद्यालये निकषात बसत असतील, तिथे परीक्षा केंद्र देण्यात यावे. ठोस कारण असल्याशिवाय जुनी परीक्षा केंद्रे बंद करू नयेत.- प्रा. मनोज पाटील, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.