B.Pharmacy: ‘बी.फार्मसी’च्या पहिल्या फेरीत जागा वाटप; राज्यभरातील २९ हजार १६६ विद्यार्थ्यांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बी.फार्मसी प्रवेश प्रक्रियेतील केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीसाठी निवड यादी जाहीर झाली आहे. या फेरीतून २९ हजार १६६ उमेदवारांना पहिल्या फेरीत जागा वाटप जाहीर झाले..त्यातील १३ हजार ८९५ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे कॉलेज मिळाले तर १४ हजार १२१ विद्यार्थ्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. या विद्यार्थ्यांना सोमवारपर्यंत (ता. सहा) जागा स्वीकृती करून प्रवेश निश्चितीसाठी मुदत आहे..राज्यातील एकूण ४४ हजार २८७ जागांसाठी पहिल्या फेरीसाठी राबविण्यात आला. त्यासाठी ५५ हजार ११६ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यापैकी ३८ हजार ४६२ विद्यार्थ्यांनीच पर्याय क्रम भरला. या फेरीतून २९ हजार १६६ उमेदवारांना पहिल्या फेरीत जागा वाटप जाहीर झाले. तर १५ हजार १२१ विद्यार्थ्यांना कोणतीही जागा मिळाली नाही. पहिल्या पसंतीप्रमाणे जागा मिळाल्याने १३ हजार ८९५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आपोआप ऑटो फ्रीज झाले आहेत..पहिल्या फेरीचे अलॉटमेंट शुक्रवारी (ता. तीन) प्रसिद्ध झाले. उमेदवारांनी शनिवारी (ता. चार) ते सोमवारी (ता. सहा) दुपारी ३ वाजेपर्यंत आपली जागा स्वीकारणे, फ्रीज, बेटरमेंट पर्याय निवडणे व शुल्क भरून प्रवेशाची निश्चिती करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संस्थेत प्रत्यक्ष हजेरी लावून कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेशाची अंतिम नोंदणी सहा ऑक्टोबर सायंकाळी पाचपर्यंत करावी लागेल..B Pharmacy Admission: बी.फार्मसी'साठी आजपासून नोंदवता येणार पर्याय; मिशन ॲडमिशन, ३० सप्टेंबरपर्यंत पर्याय अर्ज निश्चितीसाठी मुदत .दुसऱ्या फेरीसाठी रिक्त जागांची यादी ७ ऑक्टोबरला जाहीर होईल, तर त्यानंतर पर्यायक्रम सादर करण्याची मुदत आठ ते १० ऑक्टोबर असेल. दुसऱ्या फेरीचे अलॉटमेंट १३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. दरम्यान, पहिल्या फेरीत जागा न मिळालेल्या आणि पुढील फेऱ्यांत प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी वेळापत्रकानुसार प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य सीईटी सेलने केले आहे..