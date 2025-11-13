छत्रपती संभाजीनगर

Court Security In Maharashtra: राज्यातील न्यायालयांना तीन टप्प्यांत सुरक्षा; राज्य शासनातर्फे ८२८२ सुरक्षा रक्षक तैनात करणार

High Court takes suo motu notice on court security in Maharashtra: राज्यातील न्यायालयांच्या सुरक्षेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेली सुमोटो जनहित याचिका बुधवारी सुनावणीस निघाली.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील न्यायालयांच्या सुरक्षेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेली सुमोटो जनहित याचिका बुधवारी (ता. बारा) सुनावणीस निघाली.

