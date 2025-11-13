Court Security In Maharashtra: राज्यातील न्यायालयांना तीन टप्प्यांत सुरक्षा; राज्य शासनातर्फे ८२८२ सुरक्षा रक्षक तैनात करणार

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील न्यायालयांच्या सुरक्षेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल असलेली सुमोटो जनहित याचिका बुधवारी (ता. बारा) सुनावणीस निघाली. .त्यावेळी मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी राज्य शासनातर्फे ८२८२ सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. तीन टप्प्यांत राज्य शासन सुरक्षा देणार असून, यासंबंधीच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे..सुरक्षा यंत्रणेवर ४४३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती सादर करण्यात आली. न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांच्यासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. राज्यातील उच्च, जिल्हा व तालुका न्यायालयांच्या सुरक्षेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुमोटो जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे..खंडपीठात दाखल याचिकेत राज्यातील न्यायालयांची सुरक्षा निमलष्करी दलाच्या ताब्यात देण्यात यावी. सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत. अनावश्यक व्यक्तींना न्यायालयाच्या आवारात परवानगी नाकारण्यात यावी..वाहनतळाच्या योग्य सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात, मेटल डिटेक्टर चांगल्या दर्जाचे वापरण्यात यावे. सायबर हल्ला झाला, तर त्याचा बिमोड करण्यासाठी यंत्रणा तैनात करण्यात यावी. आपत्कालिन स्थितीत फोन जॅमर सक्रिय करण्यात यावे. .Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा नियोजन आराखडा तातडीने प्रसिद्ध करा! राज्याच्या मुख्य सचिवांचे नाशिक प्राधिकरणाला स्पष्ट निर्देश.मध्यवर्ती अलार्म आणि उद्घोषणेची सोय करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत केलेली आहे. याचिकेत केंद्र व राज्याचा गृह विभाग, केंद्राचा विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, मुंबई, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे चेअरमन आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.