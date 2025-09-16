Ambadas Danve: राज्याच्या डोक्यावर 9 लाख कोटींचं कर्ज, देवाभाऊंच्या 200 कोटींच्या जाहिराती, सगळं भगवान भरोसे...

मराठवाड्याच्या विकासाकडे सरकारचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाच्या स्मृतीदिनी बोलताना त्यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज असताना आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान होत असताना, सरकार मात्र ‘देवभाऊंच्या’ 200 कोटींच्या जाहिरातींवर खर्च करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..मराठवाड्याचा विकास रखडलामराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष अजूनही कायम आहे. वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन झाले, पण आता त्याचे अस्तित्वच नाही. गेल्या वर्षी 16 सप्टेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीनगरात मंत्रिमंडळ बैठक घेतली होती. यावेळी 37 हजार कोटींच्या घोषणा केल्या गेल्या, पण त्यापैकी फक्त 2 ते 5 हजार कोटींचा निधी मराठवाड्याला मिळाला. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे सर्वेक्षणही अद्याप सुरू झाले नाही. “घोषणा करायच्या आणि विसरायच्या, असा सरकारचा पायंडा आहे,” असे दानवे यांनी ठणकावले..शेतकऱ्यांचे हाल, मदत नाहीमराठवाड्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला आहे. 4500 गावांमध्ये पाणी साचले असून, नांदेडमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. 1 लाख 75 हजार शेतकऱ्यांचे 93 टक्के नुकसान झाले आहे. मात्र, 2023 पासून शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत मिळालेली नाही. पीक विम्याचा खेळही खंडोबा झाला आहे. “ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची हीच वेळ आहे,” अशी मागणी दानवे यांनी केली. पण सरकारकडून एकही मंत्री नुकसानग्रस्त भागात फिरकला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली..CM Devendra Fadnavis: प्राध्यापकांची ८० टक्के पदे त्वरित भरणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस;'उर्वरित २० टक्के पदभरतीस लवकरच मान्यता'.राज्य कर्जबाजारी, जनतेची लूटराज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. यंदा सप्टेंबर महिन्यातच 54 हजार कोटींचे कर्ज उचलले गेले. यातील 55 हजार कोटी फक्त व्याज फेडण्यात गेले. “आमच्या सरकारच्या काळात उधळपट्टी झाली नाही. पण आता जनतेची लूट सुरू आहे,” असा टोला दानवे यांनी लगावला. त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी 200 कोटींच्या जाहिरातींवर पैसे का खर्च केले जात आहेत?लाडकी बहीण योजनेचा खेळलाडकी बहीण योजनेवरही दानवे यांनी टीका केली. “ही योजना निवडणुकीपुरती होती. अनेक अर्ज चुकीचे मंजूर झाले. यासाठी अधिकाऱ्यांकडून पैसे वसूल करा,” असे त्यांनी सांगितले. गेल्या 10 महिन्यांत 25 टक्के महिला या योजनेतून बाहेर पडल्या असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही याचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला..आंदोलनाची तयारीमराठवाड्याच्या हक्कासाठी शिवसेना आणि जनता लवकरच रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा दानवे यांनी दिला. “उद्या हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाचा पवित्र दिवस आहे. आम्ही अतिरेकी विचार करणार नाही, पण त्यानंतर नक्कीच आंदोलन करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शरद पवार यांच्या कर्जमाफी आंदोलनाला समर्थन देताना त्यांनी स्वतंत्रपणे आंदोलनाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले..सामाजिक तणाव आणि दुटप्पी भूमिकाधनंजय मुंडे यांच्या ‘बंजारा आणि वंजारी वेगळे’ या विधानावर दानवे यांनी टीका केली. “मराठा समाजासाठी वेगळे आणि बंजारा समाजासाठी वेगळे बोलणे ही दुटप्पी भूमिका आहे,” असे ते म्हणाले.शेतकऱ्यांचा स्फोट होण्याची वेळ“मंत्री 60 लाखांची टेस्ला घेतात, पण शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये मिळत नाहीत. स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही,” असा इशारा दानवे यांनी दिला. मराठवाड्याच्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठणकावले..CM Devendra Fadnavis : पाच लाखांवरील उपचारांसाठी निधी; उपचारांची संख्या दोन हजारांवर वाढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.