Chhatrapati Sambhajinagar: थकबाकीमुळे ८१ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित

छत्रपती संभाजीनगर: थकीत वीजबिलांचा भरणा न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील तब्बल ८१ हजार थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा महावितरणने गेल्या महिनाभरात खंडित केला..सद्यःस्थितीत घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वर्गवारीतील वीज ग्राहकांकडे अद्यापही २२२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे..महावितरणच्या थकीत वीजबिलांच्या वसुलीसाठी मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट हे शाखा कार्यालयांपर्यंत थकबाकी वसुलीचा आढावा घेत आहेत. एका महिन्याचे वीजबिल थकीत असले तरी वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे..रत्नागिरी परिमंडलात 18 कोटी 66 लाखांची वीजबिल थकबाकी.सुटीच्या दिवशीही महावितरणचे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्यात येणार आहे. घरबसल्या वीजबिल भरण्यासाठी लघुदाब वर्गवारीतील सर्व वीजग्राहकांना mahadiscom.in ही वेबसाइट व मोबाइल ॲपद्वारे 'ऑनलाइन' सोय उपलब्ध आहे..छत्रपती संभाजीनगर शहर मंडलात ९८ हजार ८९९ वीज ग्राहकांकडे ४७ कोटी ५८ लाखांची थकबाकी आहे. त्यात गेल्या महिनाभरात १८ हजार ७९ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केला. ग्रामीण मंडलात १ लाख ४८ हजार ४६४ वीज ग्राहकांकडे ४६ कोटी २८ लाखांची थकबाकी आहे. ३७ हजार ४५५ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केला. जालना मंडलातील १ लाख १२ हजार ३८७ वीज ग्राहकांकडे १२८ कोटी ८३ लाखांची थकबाकी आहे. जालना मंडलात २६ हजार २६७ ग्राहकांचा वीजपुरवठा गेल्या महिनाभरात खंडित केला.