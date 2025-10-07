Marathwada University: विद्यापीठातील अध्यापक भरती प्रक्रियेस मान्यता; पारदर्शकतेसाठी कार्यपद्धती निश्चित, ७३ पदांचा मार्ग मोकळा

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठामधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निपक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित केली आहे..या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत चा शासन निर्णय सोमवारी जाहीर झाला असून त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७३ प्राध्यापकांच्या भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे..उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (युजीसी) १८ जुलैच्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात लागू केल्या आहेत..२८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित केली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा केली आहे. विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण होणार आहे. भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यापीठातील ७३ पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती येणार आहे..उच्च िशक्षण िवभागाने प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची मागवली माहितीछत्रपती संभाजीनगर अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सर्व सहसंचालक कार्यालयांकडून १ ऑक्टोबरच्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याबाबत सूचना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिल्या आहेत. तंत्रशिक्षण महाविद्यालयाप्रमाणे अकृषी वरिष्ठ महाविद्यालयातील रिक्त जागांच्या पदभरतीला मुहूर्त लवकरच लागणार आहे, अशी आशा आर्हता प्राप्त उमेदवारांना लागली आहे..विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत १ ऑक्टोबरला विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय होणारी शिक्षक व शिक्षकेतर पदे निश्चित करावीत. पदनिश्चितीची प्रत संबंधित महाविद्यालयाला देऊ नये. कार्यभाराच्या प्रमाणात शिक्षक व विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय होतील याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. जर एखादे नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी शंभर टक्के अनुदान मान्यता आदेश दिलेले असतील तरच अशा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संख्येचा विचार करावा. इतर कोणतेही नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, तुकडी यांचा समावेश परस्पर पदांच्या आढाव्यामध्ये करू नये, असेह संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व माहिती संकलित करून त्याबाबतचा एकत्रित गोषवारा १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना संचालक कार्यालयाने दिल्या आहेत, अशी माहिती सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे यांनी दिली..Nagpur University : नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांवर उच्च न्यायालयाची गंभीर दखल.एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये प्राध्यापकांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे राज्य विद्यापीठांचे रँकिंग घसरले असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे विविध संघटनांकडून रिक्त झालेली प्राध्यापकांची पदे भरावीत, अशी मागणी केली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने माहिती मागवल्याने आर्हताप्राप्त उमेदवारांना आशा निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचार संहिता, पदवीधर व शिक्षक आमदारपदाच्या निवडुका लक्षात घेता रिक्त पदांचा आढावा घेतला गेला तरी प्रत्यक्ष भरती प्रक्रियेला २०२६ मध्येच मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.