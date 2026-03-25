Chhatrapati Sambhajinagar: कोषागारात दररोज चारशे कोटींची बिले;आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी सहाच दिवस उरल्याने बिलांचा वाढला ओघ

छत्रपती संभाजीनगर: राज्य सरकारकडून विविध शासकीय कार्यालयांना विकास योजना व अन्य बाबीसांठी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. हा मंजूर निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी खर्च करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांची 'लगीनघाई' असल्याचे सध्या चित्र आहे. त्यासाठी आठवडाभरापासून जिल्हा कोषागार कार्यालयात दिवसाकाठी जवळपास चारशे कोटींवर रुपयांची बिले सादर करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे..राज्य सरकारच्या विविध कामांची बिले तसेच पगार, प्रवासभत्ता, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदींची बिले कोषागार कार्यालयाकडे सादर करण्यात येतात. ही बिले ३१ मार्चपर्यंत सादर न केल्यास शासनाकडून संबंधित विभागांना देण्यात आलेला निधी अखर्चित म्हणून तो शासनाकडे परत जातो. १६ मार्चपासून या कार्यालयात नेहमीच्या तुलनेत कैक पटीने बिले सादर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे..महत्त्वाचे म्हणजे कोषागार विभागाकडूनही रात्रीचा दिवस करत कोषागार पोर्टलवर सादर झालेली संबंधित बिले तत्काळ मंजूर करून अदा करण्याचे काम सुरू आहे. मंगळवारी (ता. २४) दिवसभरात तब्बल ३४१ बिले सादर झाली होती. असे असले तरी उर्वरित सहा दिवसांत बिले सादर होण्याचा ओघ आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.या विभागांची सर्वाधिक बिलेसर्वाधिक बिले सादर होणाऱ्या विभागांमध्ये जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, कृषी, नगरपरिषदा, महानगरपालिका आदींचा समावेश आहे. या कार्यालयांकडून बिले सादर झाल्यानंतर त्याची आधी लेखापरीक्षक, त्यानंतर पर्यवेक्षक आदींकडून याची तपासणी होत आहे. त्यानंतर कोषागार अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळताच या बिलांची रक्कम संबंधित यंत्रणांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते..तब्बल ४५० सरकारी कार्यालयेछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सर्व प्रकारची तब्बल ४५० सरकारी कार्यालये आहेत. शंभर टक्के मंजूर शासन निधी खर्च करण्यासाठी सर्वच कार्यालयांची धडपड सुरूच असून दैनंदिन प्रलंबित बिलांचा आढावा घेऊन ती कोषागार कार्यालयात सादर केली जात आहेत, त्यामुळे या कार्यालयावरही अतिरिक्त कामांचा बोजा वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.सुट्यांच्या दिवशीही करणार कामकाजकोषागार कार्यालयानेही बिलांची 'लगीनघाई' विचारात घेत अंग झटकून कामाला लागले आहेत. बिल मंजुरीच्या कामाला गती देण्यासाठी कोषागारातील इतर शाखांमधील काही कर्मचारी बिलांच्या शाखेत वळविण्यात आले आहेत. याशिवाय बिल मंजुरीत विलंब होऊ नये म्हणून आता २८, २९ आणि ३१ मार्च या सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही जिल्हा कोषागार कार्यालय सुरू ठेवण्याचे आदेश राज्याच्या कोषागार विभागाकडून देण्यात आले आहेत.."कोषागार विभागात सर्वाधिक बिले याच महिन्यात सादर होतात. ऑनलाइन प्राप्त झालेली बिले ई-कुबेर आणि सीएमपी प्रणालीद्वारे अदा करत आहोत. महिनाअखेरीस तीन दिवस सुटी आली आहे, तरीही कार्यालय सुरूच राहणार आहे."- वैजनाथ शेळके, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.