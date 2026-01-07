Imtiaz Jalil Attack: माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर हल्ला, मुस्लिम मतदार MIM वर नाराज? हाणामारी मागे कोण ?

Imtiaz Jaleel AIMIM : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील बायजीपुरा परिसरात एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या पदयात्रेदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. एमआयएमचे कार्यकर्ते आणि नाराज कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद होऊन हाणामारी झाली. पदयात्रा सुरू झाल्यापासूनच विरोध होत असून, जलील यांच्या समोरच हा राडा घडला..या दरम्यान जलील यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. पदयात्रा अडवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे दोन गटांमध्ये शाब्दिक चकमक होऊन ती हाणामारीत बदलली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला असून, सौम्य लाठीचार्ज करण्यात आला. गोंधळाच्या वेळी त्यांच्या गाडीवर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न झाल्याची माहिती आहे..२०१४ पासून मराठवाड्यात पाय रोवलेल्या, मुस्लिम बहुल भागात वर्चस्व राखणाऱ्या आणि एकतर्फी विजय मिळवणाऱ्या एमआयएमला आता छत्रपती संभाजीनगरमधील मुस्लिम बहुल भागातच विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे..'अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही'; नीतेश राणेंचा स्पष्ट इशारा.बायजीपुरा भागात पदयात्रेदरम्यान काळे झेंडे दाखवल्यामुळे जलील यांना पदयात्रेचा मार्ग बदलून दुसऱ्या गल्लीकडे वळवावा लागला. मात्र, तरीही विरोधक काळे झेंडे हातात घेऊन त्यांच्या मागे फिरत राहिले. गेली दहा-बारा वर्षे एमआयएमसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तिकीट न मिळाल्यामुळे हा विरोध होत असल्याची प्रतिक्रिया बंडखोरी केलेल्या आणि काँग्रेससमर्थित उमेदवाराकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता त्यांच्या गाडीवरही हल्ला झाल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.