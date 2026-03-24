Chhatrapati Sambhajinagar: आठवडाभरात मिळणार शिधापत्रिकेवर केरोसीन; कंपन्यांकडून तालुकानिहाय होणार वाटप

छत्रपती संभाजीनगर: गावागावांतून होणारी केरोसीनची मागणी तपासल्यानंतर प्राथमिक टप्प्यात केवळ ग्रामीण भागातच शिधात्रिकानिहाय केरोसीन वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राला तीन हजार ७४४ किलोलिटर (केएल) इतका कोटा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. मागणी आणि शिधापत्रिकेचा प्रकार यानुसार दोन, तीन आणि पाच लिटर असा केरोसीन वाटपाचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..व्यावसायिक, घरगुती गॅसचा तुटवडा भासत असल्याने राज्यभरात झालेल्या पॅनिक परिस्थितीवर तोडगा म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने आता ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर 'केरोसीन' देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथील नागरी पुरवठाचे संचालक व शिधावाटपचे नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांची राज्य सरकारने स्टेट नोडल ऑफिसर, (एलपीजी गॅस, केरोसीन) म्हणून नियुक्ती केली आहे..डांगे यांनी १६ मार्चरोजी राज्यभरातील जिल्ह्यानिहाय पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत अभिप्रायही मागविले होते. त्यानंतर २३ मार्चला अशाच पद्धतीची बैठक घेत जिल्ह्यातील कोणत्या गावातून किती केरोसीनची मागणी आहे, याची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे आता महसूल यंत्रणाही कामाला लागली असून, गावातील लोकप्रतिनिधींसह ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडून गावनिहाय रॉकेलची मागणी नोंदवून ती महसूल आणि महसूलकडून राज्य सरकारला दिली जात आहे.."गावनिहाय मागणी नोंदविल्यानंतर शिधापत्रिकानिहाय केरोसीन वाटपाचा निर्णय होईल. ऑइल कंपन्यांकडून तालुका स्तरापर्यंत डिस्ट्रीब्युटर, ग्राहक, असा पुरवठा होईल. शिधापत्रिकेचा प्रकार आणि गरज हे लक्षात घेऊन दोन, तीन आणि पाच लिटर असे वाटप होईल. हे सर्वच वाटप करण्यासाठी कोणत्या जिल्ह्याला कोणत्या डेपोतून द्यायचे, हे ऑइल कंपन्या ठरवतील. येत्या आठवडाभरात केरोसीन वाटपाची तयारी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."- चंद्रकांत डांगे, स्टेट नोडल ऑफिसर, एलपीजी-गॅस केरोसीन.."महाराष्ट्रासाठी तीन हजार ७४४ 'केएल'चा कोटा रिलीज केला आहे. राज्यातील घाऊक, अर्धघाऊक, किरकोळ केरोसीन विक्रेत्यांचे परवाने आहेत. परंतु त्यावेळी केरोसीनचे टॅंकर्स आता पाण्यासाठी वापरले जात आहेत. गावनिहाय मागणीची नोंद, सर्व परामर्श घेऊन वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जाणार आहे."- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय.