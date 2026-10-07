Ladki Bahin Yojana : 'कोणी मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य

परभणी : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिली (Maharashtra Ladki Bahin Yojana latest update) आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात. मात्र, योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने लाभार्थी महिलांची पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली..या प्रक्रियेनंतर मोठ्या संख्येने महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली. काही महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने त्यांचा लाभ थांबला, तर काही महिला निकषांनुसार अपात्र असल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाल्याने त्यांची नावे यादीतून कमी करण्यात आली. याशिवाय, काही ठिकाणी पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आले होते..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या पात्र महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. योजनेसाठी सरकारने काही निकष आणि अटी निश्चित केल्या आहेत. मात्र, पडताळणीदरम्यान अपात्र लाभार्थी समोर आल्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने ही योजना भविष्यात बंद होणार असल्याचा दावाही विरोधकांकडून केला जात आहे..PM Kisan Scheme for Women Farmers : महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' अटी पूर्ण केल्यास खात्यात जमा होणार वार्षिक 6 हजार रुपये, जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.या पार्श्वभूमीवर परभणी येथे बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘कोणी मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही,’ असे ठामपणे सांगत त्यांनी लाभार्थी महिलांना दिलासा दिला..महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेत पुन्हा आल्यानंतर लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रुपयेच जमा होत आहेत. त्यामुळे २१०० रुपयांच्या आश्वासनाची पूर्तता कधी होणार, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.‘बळीराजाची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही भाष्य केले. ‘आम्ही शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडले नाही. त्यांना आधार देण्याचे काम सरकारने केले आहे. सध्या दुष्काळाचे मोठे संकट आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलो असून, अनेक शेतकरी रडताना दिसले. त्यांना टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन केले,’ असे शिंदे म्हणाले..सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘हे बळीराजाचे सरकार आहे. मीदेखील शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. जवळपास ८० टक्के भागातील पिके करपली आहेत. महाराष्ट्रावर जेव्हा-जेव्हा संकट आले, तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. बळीराजाची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही,’ असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.