छत्रपती संभाजीनगर

Ladki Bahin Yojana : 'कोणी मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य

Ladki Bahin Yojana latest update : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नसल्याचे एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केले. KYC नंतर अपात्र लाभार्थी वगळले गेले असून, २१०० रुपयांच्या आश्वासनाबाबतही महिलांमध्ये उत्सुकता आहे.
Ladki Bahin Yojana latest update

Ladki Bahin Yojana latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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परभणी : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिली (Maharashtra Ladki Bahin Yojana latest update) आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात. मात्र, योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने लाभार्थी महिलांची पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली.

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