Chhatrapati Sambhajinagar: विजेच्या वापरात सहा हजार मेगावॉटची घट, धाराशिवची वीज मुंबईला मिळणार

छत्रपती संभाजीनगर: पावसाळ्याला सुरवात झाल्यानंतर तापमानात झालेली घट आणि बहुतांश भागांत सुरू असलेल्या पावसामुळे विजेच्या वापरात लक्षणीय घट झाली. राज्याला दरमहिना वीज मागणी साधारण २६ ते २७ हजार मेगावॉटपर्यंत पोचत होती. मात्र, सध्या सहा हजार मेगावॉटने कमी झाली असून राज्यातील वीज वापर जवळपास २० ते २१ हजार मेगावॉटच्या दरम्यान आला आहे..उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटेमुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक वीज वापरात मोठी वाढ होते. विशेष म्हणजे यंदा उन्हाळ्याचे दिवस वाढले होते. अगदी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत चांगलाच उकाडा टिकून राहिला होता.परंतु, शेवटच्या आठवड्यात म्हणजेच २८ जून ते दोन जुलै यादरम्यान राज्यभरातील विजेच्या वापरात कमालीची घट झाल्याची माहिती महावितरणतर्फे सांगण्यात आली. उन्हाळ्यामुळे एसी, कूलर आणि फ्रीज यांसारख्या उपकरणांच्या वाढलेल्या वापरामुळे विजेचीही मागणी अधिक होते. याउलट पावसाळ्यातवातावरणात गारवा निर्माण झाल्याने या उपकरणांचा वापर कमी झाला आहे. परिणामी विजेची मागणीही घटली आहे..Akola: कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग; २९ हजारांवर कर्जखाती अपलोड; अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.वीज मागणीत झालेल्या या घटीमुळे वीज वितरण आणि निर्मिती यंत्रणेवरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला असून वीज व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले आहे. हवामानातील बदलानुसार पुढील काही आठवड्यांतही वीज मागणी तुलनेने कमी राहण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली.औष्णिक केंद्रांवरील ताण कमीपरळी वैजनाथ: कडक ऊन, उकाड्यामुळे एप्रिल, मे आणि जूनच्या मध्यापर्यंत राज्यात विजेची मोठी मागणी होती. सर्वच औष्णिक केंद्रांतून मोठ्या प्रमाणात वीज राज्याला पुरवली जात होती. त्यातच पाणीटंचाईमुळे जलविद्युत केंद्रांतून वीजनिर्मिती बंद झाली किंवा मर्यादा आल्या. परिणामी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांवर ताण वाढलेला होता. औष्णिक केंद्रांतून उन्हाळ्यात २६ हजार मेगावॉटपर्यंत वीजनिर्मिती केली जात होती. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाला सुरवात झाल्याने औष्णिक केंद्राचा विजेचा भारांक २६ हजार मेगावॉटवरून २३ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत खाली आला आहे. राज्यात चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा (नागपूर), परळी वैजनाथ (बीड), भुसावळ (जळगाव), एकलहरे (नाशिक), पारस (अकोला) येथे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांत एकूण २२ वीजनिमिर्ती संच कार्यान्वित आहेत..Premium|Study Room : भारताच्या पर्यावरण संवर्धनाची ऐतिहासिक झेप; रामसर स्थळांचे शतक पूर्ण.धाराशिवची वीज मुंबईला मिळणारधाराशिव जिल्ह्यात उभारलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पात तयार होणारी हरित वीज मुंबईकरांना मिळणार आहे. टाटा पॉवर कंपनीची उपकंपनी असलेल्या टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडने हा १०० मेगावॉट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारून यशस्वीरीत्या कार्यान्वित केला आहे.उन्हाळ्यात कॉर्पोरेट"कार्यालयांसह घरगुती एसी, कूलरचा जवळपास २४ तास कमी अधिक प्रमाणात वापर होतो. याशिवाय सध्या पाऊस पडत असल्याने सिंचनाचीही गरज कमी झाली आहे. त्यामुळे वीजपंपांसाठी लागणाऱ्या विजेतही घट झाली आहे. या आठवड्यात राज्यभरात साधारण सहा हजार मेगावॉट वीज वापरात घट झाली आहे."- भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, बांद्रा, मुंबई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.