छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: विजेच्या वापरात सहा हजार मेगावॉटची घट, धाराशिवची वीज मुंबईला मिळणार

Maharashtra Records Sharp Drop in Power Demand: यामुळे औष्णिक वीज केंद्रांवरील ताण कमी झाला असून धाराशिवमधील 100 मेगावॉट पवनऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणारी हरित वीज आता मुंबईला मिळणार आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: पावसाळ्याला सुरवात झाल्यानंतर तापमानात झालेली घट आणि बहुतांश भागांत सुरू असलेल्या पावसामुळे विजेच्या वापरात लक्षणीय घट झाली. राज्याला दरमहिना वीज मागणी साधारण २६ ते २७ हजार मेगावॉटपर्यंत पोचत होती. मात्र, सध्या सहा हजार मेगावॉटने कमी झाली असून राज्यातील वीज वापर जवळपास २० ते २१ हजार मेगावॉटच्या दरम्यान आला आहे.

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Chhatrapati Sambhajinagar