Mahavitaran Strike: वीज कर्मचारी संघटनांचा आजपासून तीन दिवस संप; संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज

Electricity Strike: महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांचा तीन दिवसांचा संप आजपासून सुरू झाला आहे. संपकाळातही वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन योजना लागू करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : महावितरणमधील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने नऊ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या तीनदिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कडून आपत्कालीन नियोजन बुधवारी (ता. आठ) पूर्ण झाले.

