Mahavitaran Strike: वीज कर्मचारी संघटनांचा आजपासून तीन दिवस संप; संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज

छत्रपती संभाजीनगर : महावितरणमधील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने नऊ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या तीनदिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कडून आपत्कालीन नियोजन बुधवारी (ता. आठ) पूर्ण झाले..राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द केल्या आहेत. दरम्यान, वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरविण्यात आला आहे..संघटनांची चर्चा फिस्कटलीराज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (ता. सहा) स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही, अशी ग्वाही या बैठकीमध्ये देण्यात आली. तरीही संप कायम ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला..Mahavitaran Employee: काम सुरू असतानाच वीजपुरवठा सुरू… एका क्षणात कर्मचारी कोसळला, नेमकं काय घडलं?.येथे साधा संपर्कसंपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले. वीजपुरवठ्यासंदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत..