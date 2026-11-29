छत्रपती संभाजीनगर, : शाळांची पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यातील तफावत शोधण्यासाठी शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा पटपडताळणीचा धडाका सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत यावेळी मोहिमेदरम्यान नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (पॅट) देखील आयोजित केली आहे. त्यामुळे पॅट परीक्षेसोबतच पटपडताळणी करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने केले आहे..गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यभरातील शाळांची पटपडताळणी अवघ्या तीन दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. २, ३ आणि ५ डिसेंबरदरम्यान या मोहिमेचे नियोजन केले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन केली जाणार आहे. इयत्ता दुसरी ते आठवी, नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची या मोहिमेत प्रत्यक्ष उपस्थिती तपासली जाणार आहे..याच काळात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (पॅट) आयोजित केली आहे. पटपडताळणीच्या प्रक्रियेसाठी शाळाप्रमुख, समूहप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यांची पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार असल्याचे शिक्षण संचालनालयाकडून सांगण्यात आले..पर्यवेक्षकीय पथकांची नियुक्तीही मोहीम पारदर्शक आणि काटेकोरपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विशेष पर्यवेक्षकीय पथके नियुक्त केली जाणार आहेत. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी तसेच संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांचा या पथकांत समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.