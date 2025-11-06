छत्रपती संभाजीनगर

Teacher Transfers: शिक्षक बदल्यांचा निर्णय अखेर जिल्हा पातळीवर! मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच सर्वाधिकार

Maharashtra Education: ग्रामविकास विभागाने शिक्षक बदल्यांचा अधिकार जिल्हा परिषद सीईओंकडे पुनर्स्थापित केला. या निर्णयामुळे बदल्या अधिक पारदर्शक व सुलभ होणार. शिक्षक बदल्यांची प्रक्रिया आता जिल्हा पातळीवर पूर्ण होणार असून शिक्षण क्षेत्रात समाधानाची लाट पसरली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांच्या अधिकाराचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षक संघटनांसाठी तसेच प्रशासकीय यंत्रणेसाठी डोकेदुखी ठरला होता. अखेर ग्रामविकास विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे या संदर्भात मोठा निर्णय घेत, शिक्षक बदल्या आता जिल्हा परिषद सीईओ यांच्या अखत्यारीतच राहतील, हे स्पष्ट केले आहे.

