Education Minister Bhuse: ‘टीईटी’चा चेंडू केंद्राकडे टोलविला; तोडगा काढण्याऐवजी शिक्षणमंत्री भुसेंनी झटकले हात

छत्रपती संभाजीनगर : 'टीईटी' (शिक्षक पात्रता परीक्षा) समस्येवर तोडगा काढण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या संदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने राज्य सरकार केंद्राशी सातत्याने संवाद साधत असून या समस्येवर लवकरच मार्ग निघेल, असे म्हणत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केंद्राकडे चेंडू टोलविला..याबाबत तोडगा काढण्याऐवजी चक्क हात झटकले. दरम्यान, शालार्थ घोटाळ्याबाबत एसआयटीला तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यात आल्याचेही त्यांनी गुरुवारी (ता. चार) सांगितले. भुसे म्हणाले, की शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरातील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे..५३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व शिक्षकांनी ही परीक्षा देणे आवश्यक असल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांनाही यासाठी पात्रतेची निकड निर्माण झाली आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. या स्थितीमुळे 'एक डेडलॉक' निर्माण झाला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून टीईटी संदर्भात मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत..न्यायालयाकडून आवश्यक मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याची गरज नाही, असे म्हणत त्यांनी या मुद्यावर सरवासारव करताना दिसले. दरम्यान, शालार्थ आयडी घोटाळ्याबाबत भुसे म्हणाले, ''एसआयटीने राज्यभरातील शाळांकडून माहिती संकलित केलेली आहे. तपासणीचा महत्त्वाचा भाग पूर्ण झाला आहे. मात्र, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तपशीलवार चौकशी करण्यास आणखी वेळ लागणार असल्याने एसआयटीला तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. हा घोटाळा पूर्णपणे उघडकीस आणला जाईल.''.Education News : त्रिभाषा धोरणावर नाशिकमध्ये मतभेद; हिंदी सक्तीऐवजी तिसरी भाषा ऐच्छिक, तोंडी असावी!.त्रिभाषा'बाबत समितीच्या अहवालानंतर निर्णयत्रिभाषा समितीच्या अहवालाबाबत भुसे म्हणाले, ''समितीने राज्यभरातील विविध विभागांना भेटी देत सर्व स्तरांवरून माहिती संकलित केली आहे. हा संपूर्ण अहवाल शासनाकडे सुपूर्द झाल्यानंतर त्यावर सखोल चर्चा केली जाईल, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.'' पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करूनच शासन निर्णय घेईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.