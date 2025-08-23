छत्रपती संभाजीनगर

Toll Free Scheme: ‘समृद्धी’वर चाचणीतच कटला ईव्ही वाहनांचा टोल! शासनाची घोषणा ठरली फोल, तांत्रिक अडचणी पाठ सोडेनात

Samruddhi Highway: समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू आणि पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफीची घोषणा झाली. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे पहिल्याच दिवशी ही योजना फेल ठरली.
Toll Free Scheme
Toll Free Schemesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गासह ‘अटल सेतू’ आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली. यासाठी विविध आरटीओ कार्यालयांनी शुक्रवारी (ता. २२) थेट महामार्गावर चाचणी घेतली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोल कापला गेल्याने पहिल्याच दिवशी ही यंत्रणा फेल ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Vehicle
aurangabad
Electric vehicle toll exemption
Technical issues in toll system

