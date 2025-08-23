Toll Free Scheme: ‘समृद्धी’वर चाचणीतच कटला ईव्ही वाहनांचा टोल! शासनाची घोषणा ठरली फोल, तांत्रिक अडचणी पाठ सोडेनात

छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गासह ‘अटल सेतू’ आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्यात आली. यासाठी विविध आरटीओ कार्यालयांनी शुक्रवारी (ता. २२) थेट महामार्गावर चाचणी घेतली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा टोल कापला गेल्याने पहिल्याच दिवशी ही यंत्रणा फेल ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .मंत्रिमंडळाच्या २९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नवीन धोरण आणले. त्यानुसार राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल करातून वगळण्यात आले. राज्य सरकारने २०३० पर्यंत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .टोलमाफीसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. शुक्रवार (ता. २२) पासून ते सुरू करण्यात येणार होते. ‘अटल सेतू’वर चारचाकी वाहनाला २५० रुपयांचा टोल आहे. इलेक्टिक वाहनांना आता एक रुपयाही टोल द्यावा लागणार नाही, असे सांगण्यात आले. याचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. .असे असले तरीही त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. अजूनही ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली नाही, तांत्रिक अडचणींचा सिलसिला कायम असल्याने टोल कापला जात आहे. त्यामुळेच खात्री करण्यासाठी वरील सर्व महामार्गांच्या आरटीओ अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी (ता. २२) चाचणी घेण्याचे परिवहन विभागाने सांगितले होते..Chh. Sambhajinagar Crime: हा डेमो, ऐकले नाही तर दुसरा वार थेट गळ्यावर! अत्याचाराचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी पीडितेवर दबाव .त्यानुसार विविध आरटीओ कार्यालयांनी स्वतः चाचणी घेतली; मात्र त्यांच्याही वाहनांचा टोल कापला गेल्याने पहिल्या दिवशीच ही यंत्रणा फेल ठरली. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी परिवहन विभागाला कळवली आहे. त्यावर तातडीने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.