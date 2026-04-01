Chhatrapati Sambhajinagar: ना होर्डिंग, ना डीजे, तरीही जयंती दणक्यात साजरी!; महावीर जयंतीनिमित्त जैन समाजाने घालून दिला आदर्श

छत्रपती संभाजीनगर: ना कर्णकर्कश डीजे वाजला, ना शहरभर होर्डिंग लागले, तरी उत्साह तसूभरही कमी झाला नाही. उलट सर्वसामान्य नागरिकालाही हेवा वाटेल, अशा धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच भरगच्च सामाजिक उपक्रम घेऊन महापुरुषांची जयंती साजरी करता येते, याचा आदर्श सकल जैन समाजाने घालून दिला. मंगळवारी (ता. ३१) शहरात साजरी झालेली भगवान महावीर जयंती नव्या सामाजिक बदलाचे उदाहरणही ठरले. .मोठा सण, उत्सव म्हटला, की डीजेचा दणदणाट, होर्डिंग आणि धांगडधिंगा असेच स्वरूप सगळीकडे बघायला मिळते. मात्र, याला फाटा देत जयंती उत्सव कसा साजरा करता येतो हे सकल जैन समाजाने छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांना दाखवून दिले. महावीर जयंतीची तयारी सुरू झाली, तेव्हाच जैन समाजबांधवांनी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले..त्यात गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाप्रसादाचे आयोजन होणार नाही, चिकलठाण्यात अवैध होर्डिंग काढताना काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेचा एक कर्मचारी मरण पावला होता, त्यामुळे यंदा मिरवणुकीच्या मार्गावर होर्डिंग लावले जाणार नाहीत आणि मिरवणुकीत सामाजिक संदेश देणारे 'सुंदर शहर, आपली जबादारी' या थीमवरील देखावे असतील, या निर्णयांचा समावेश होता. त्याचे तंतोतंत पालन करीत आज जयंती अपूर्व उत्साहात साजरी करण्यात आली..समाजकार्यात कायम आघाडीवरसामाजिक जाणीव बाळगणारा जैन समाज कायमच सामाजिक उपक्रमांत आघाडीवर राहिला आहे. आता सामाजिक प्रबोधनाचेही काम महावीर जयंती उत्सवातून केल्याचे दिसून आले. पैठण गेट ते राजाबाजार या मार्गावर प्रचंड गर्दी असलेली मिरवणूक निघाली. ठरल्याप्रमाणे मार्गावर एकही होर्डिंग नव्हते. जागोजागी भाविकांना देण्यासाठी सरबत, पाणी, प्रसादाचे स्टॉल्स होते. इतकी वाहने, एवढी गर्दी असूनही कुठेही नियोजनात कसूर नव्हती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या मिरवणुकीत एकही डीजे नव्हता. दरवर्षी मिरवणुकीनंतर महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते, पण यंदा गॅसटंचाईच्या स्थितीमुळे महाप्रसाद आयोजित करण्यात आला नाही..स्वच्छता, पर्यावरणाच्या देखाव्यांमधून संदेशमिरवणुकीत झाडे वाचवा, झाडे जगवा, पर्यावरण संवर्धन, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, पाणी वाचवा, वीज वाचवा, शांतता ठेवा, स्वच्छता राखा आणि सामाजिक एकता यांसारख्या विषयांवर आधारित आकर्षक देखाव्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. या उपक्रमातून केवळ धार्मिक उत्सव न साजरा करता समाज प्रबोधनाचाही प्रयत्न करण्यात आला. पारंपरिक बँड पथकांच्या तालावर भाविकांनी नृत्य करत उत्साह वाढविला. धार्मिक गीतांच्या सुरांनी संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनी यात सहभाग नोंदवला.