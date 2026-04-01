Chhatrapati Sambhajinagar: ना होर्डिंग, ना डीजे, तरीही जयंती दणक्यात साजरी!; महावीर जयंतीनिमित्त जैन समाजाने घालून दिला आदर्श

Jain Community Celebrates Mahavir Jayanti Without Hoardings or DJ: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जैन समाजाने महावीर जयंती आदर्श स्वरूपात साजरी केली. ना डीजे, ना होर्डिंग, तरीही धार्मिक उत्सव आणि सामाजिक संदेश दिला गेला.
छत्रपती संभाजीनगर: ना कर्णकर्कश डीजे वाजला, ना शहरभर होर्डिंग लागले, तरी उत्साह तसूभरही कमी झाला नाही. उलट सर्वसामान्य नागरिकालाही हेवा वाटेल, अशा धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच भरगच्च सामाजिक उपक्रम घेऊन महापुरुषांची जयंती साजरी करता येते, याचा आदर्श सकल जैन समाजाने घालून दिला. मंगळवारी (ता. ३१) शहरात साजरी झालेली भगवान महावीर जयंती नव्या सामाजिक बदलाचे उदाहरणही ठरले.

Related Stories

No stories found.