Mahavitaran Privatization: वीज वितरण पुन्हा खासगीकरणाच्या वाटेवर; ‘जीटीएल’च्या अपयशानंतरही फ्रँचायजीच्या हालचाली; संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

संदीप इंदुबाई दिनकर लांडगे छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील वीज वितरण व्यवस्था पुन्हा खासगी फ्रँचायजीच्या हाती सोपविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेने महावितरणच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. २०११ ते २०१४ या कालावधीत ‘जीटीएल’ या खासगी कंपनीला देण्यात आलेला वीज वितरणाचा प्रयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला होता..त्या कडू प्रयोगातून कोणताही धडा न घेता पुन्हा त्याच दिशेने पावले उचलत असेल, तर हा निर्णय शहरातील ग्राहकांसाठी आणि संपूर्ण वीज व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल, असा इशारा महावितरण कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.महावितरणने मे २०११ पासून शहरातील वीज वितरणाची धुरा ‘जीटीएल’कडे १५ वर्षांच्या करारावर फ्रँचायजी तत्त्वावर दिली होती. वितरणातील तांत्रिक व व्यावसायिक हानी कमी करणे, थकबाकी वसुली वाढविणे आणि पायाभूत सुविधा सक्षम करणे हा यामागील मुख्य उद्देश होता. यासाठी ‘ड्रम’ (वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणा, उन्नतीकरण आणि व्यवस्थापन) प्रकल्प राबविण्यात आला..Pune Auto Fare Hike : पुणे अन् पिंपरी-चिंचवडकरांच्या खिशाला कात्री ! रिक्षाचा प्रवास महागणार; १ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू.मात्र, तीन वर्षांच्या कालावधीत कंपनीला यापैकी एकही उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. कर्मचारी संघटनांच्या मते, वीज वितरण हे तांत्रिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि अनुभवी मनुष्यबळावर चालणारे क्षेत्र आहे. जीटीएलकडे पुरेसे अनुभवी अधिकारी व तंत्रज्ञ नव्हते.खर्च कपातीसाठी नवशिक्या व अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर वीजपुरवठा आणि देखभालीची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. परिणामी, बिघाड दुरुस्तीतील दिरंगाई, विस्कळित सेवा आणि ग्राहकांच्या तक्रारी यामुळे वितरण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला. अपेक्षेनुसार पायाभूत गुंतवणूक न झाल्याने २०१४ मध्ये हा करार मुदतीपूर्वीच रद्द करण्यात आला होता..खासगीकरण करण्याचा घाटराज्यातील तोट्यात असलेल्या १३ महत्त्वाच्या ठिकाणी खासगीकरण करण्याचे घाट घातले जात असल्याचे संकेत मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. वीज वितरण हा केवळ कंत्राटी नफ्याचा व्यवसाय नसून ती एक मूलभूत सार्वजनिक सेवा आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या हातात ही यंत्रणा सोपवण्याऐवजी महावितरणलाच स्वयंपूर्ण व सक्षम बनवण्यावर भर दिला पाहिजे, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली आहे..Pune Municipal Corporation: मोठी बातमी! न्यायालयाकडून आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश; पुणे महापालिकेची धावाधाव, २१ वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजय."संभाव्य बदलांच्या चर्चेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असावी. यातूनच त्यांनी प्रशासनाला निवेदन दिले. सध्यातरी असा कोणताही फ्रँचायजी प्रयोग राबवण्याबाबत राज्य शासनाकडून, वरिष्ठ कार्यालयाकडून कार्यवाहीचे निर्देश आलेले नाहीत."-दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, महावितरण" महावितरणला ज्या ठिकाणी तोटा सहन करावा लागत आहे, तेथे खासगीकरण केले जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. याविरोधात आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात यावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले."- अरुण पिवळ, महामंत्री, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.