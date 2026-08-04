छत्रपती संभाजीनगर

Mahavitaran Privatization: वीज वितरण पुन्हा खासगीकरणाच्या वाटेवर; ‘जीटीएल’च्या अपयशानंतरही फ्रँचायजीच्या हालचाली; संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

Mahavitaran Privatization Debate Resurfaces: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वीज वितरण पुन्हा खासगी फ्रँचायजीकडे देण्याच्या चर्चेमुळे महावितरण कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
Mahavitaran Privatization

Mahavitaran Privatization

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संदीप इंदुबाई दिनकर लांडगे

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील वीज वितरण व्यवस्था पुन्हा खासगी फ्रँचायजीच्या हाती सोपविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेने महावितरणच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. २०११ ते २०१४ या कालावधीत ‘जीटीएल’ या खासगी कंपनीला देण्यात आलेला वीज वितरणाचा प्रयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला होता.

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