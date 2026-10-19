Accident News: माजलगावजवळ कार-एसटी बसची धडक; पाच जणांचा मृत्यू,

माजलगाव : राज्य परिवहन महामंडळाची बस (एसटी) आणि कारच्या धडकेत कारमधील पाच जण ठार झाल्याची घटना खामगाव-पंढरपूर महामार्गावर पात्रुड (ता. माजवगाव) गावाजवळील शिंदेवाडी फाट्यावर रविवारी (ता. १८) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. हे सर्व तुळजापूरला तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी निघाले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार माजलागाव-तेलगाव बसवर (एमएच २० २७४०) कार (हुंदाई-एमएच २६ ४२१०) धडकली. या अपघातात ओमकार महादेव गिरी (वय २५), गजानन महादेव नामदास (वय ३८), समर्थ गजानन नामदास (वय १३), सोमनाथ बडे (वय २५) आणि अनिल आचारी (वय ४०, मूळ राजस्थान) यांचा मृत्यू झाला. .महामार्गावरील एका हॉटेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात अपघाताची घटना कैद झाली. हे सीसीटीव्ही फुटेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच माजलगाव तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. संबंधितांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला..खामगाव-पंढरपूर महामार्गाच्या कामात निष्काळजीपणा केल्याने ५ जणांचा बळी गेल्याप्रकरणी दिलीप बिल्डकॉन (DBL) कंपनी, कंत्राटदार आणि अभियंत्यांवर माजलगाव ग्रामीण पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. मयत ओंकार गिरी यांचे भाऊ ज्ञानेश्वर गिरी यांच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.