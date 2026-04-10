Majalgaon Dam Water Crisis : तहान भागणार कशी? बाष्पीभवनाचा अडथळा; माजलगाव धरणाचे पाणी होतेय स्वाहा, बळिराजाच्या नशिबी पुन्हा वणवण

माजलगाव (बीड) : एप्रिल महिन्याची सुरवात झाली आहे आणि उन्हाच्या वाफा निघू लागल्या आहेत. माजलगाव तालुक्यासह परिसराची तहान भागवणाऱ्या माजलगाव धरणावर आता निसर्गाची वक्रदृष्टी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. आकाशातून आग ओकणारा सूर्य केवळ अंगाची लाहीलाही करत नाहीये, तर धरणातील मौल्यवान साठाही शोषून घेत आहे..मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, वाढत्या उष्णतेमुळे माजलगाव धरणातून दिवसाकाठी तब्बल ०.४ दलघमी पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आगामी काळात पाणी नियोजनाचे मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे..गेल्या पावसाळ्यात वरुणराजाने भरभरून दान दिल्याने हे धरण १०० टक्के भरले होते. धरणाच्या भिंतीवरून ओसंडून वाहणारे पाणी पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत स्वप्ने तरळली होती. मात्र, आता एप्रिलच्या सुरुवातीलाच सूर्याचा पारा चढू लागल्याने हे चित्र बदलले आहे. सध्या धरणात ५८.१४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळी पिकांच्या दृष्टीने हे धरण जीवनदायी असल्याने प्रशासनाने उन्हाळी हंगामासाठी दोन आवर्तना सोडण्याचे नियोजन केले आहे..शेतकऱ्यांची चिंता आणि प्रशासनाची हाकउन्हाळी हंगामाचे पहिले आवर्तन नुकतेच पूर्ण झाले असून, यामुळे परिसरातील ऊस, भाजीपाला आणि इतर पिकांना मोठा आधार मिळाला आहे. मात्र, बाष्पीभवनाचा वेग पाहून शेतकरी वर्ग धास्तावला आहे. प्रवीण येताळ या शेतकऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, पहिल्या आवर्तनामुळे पिकांना दिलासा मिळाला असला तरी, बाष्पीभवनामुळे पाणी झपाट्याने कमी होत आहे. अशाने दुसऱ्या आवर्तनावेळी पाणी कमी पडू शकते, त्यामुळे प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार करावा..पाणी वाया जाणे क्लेशदायकदुसरीकडे, पाणी बचतीचा मंत्र देताना शेतकरी गणेश कांबळे म्हणाले की, उन्हाळ्यात पाण्याची गरज अधिक असते, अशा वेळी बाष्पीभवनामुळे पाणी वाया जाणे क्लेशदायक आहे. आपण सर्वांनी मिळून ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवला पाहिजे, तरच हा साठा टिकेल..प्रशासकीय कसरतपाणी पातळी खालावली असली तरी प्रशासन योग्य नियोजन करत आहे. माजलगाव धरणाचे शाखा अधिकारी गणेश झापुगडे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, उन्हाळी हंगामाचे पहिले आवर्तन यशस्वी झाले आहे. पुढील आवर्तनावेळी शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अतिवापर टाळून केवळ गरजेपुरतेच पाणी घ्यावे. तसेच, धरण प्रशासनाच्या कामात सहकार्य करण्यासाठी आपली थकीत पाणीपट्टी त्वरित भरावी..बाष्पीभवन रोखण्याचे आव्हानतज्ज्ञांच्या मते, मे महिन्यात बाष्पीभवनाचा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे रोखण्यासाठी जलसंवर्धनाच्या आधुनिक पद्धती आणि शेतकऱ्यांनी सिंचन पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजनच माजलगावचा उन्हाळा सुसह्य करू शकेल..धरणाची सद्यः स्थिती (७ एप्रिल)पाणी पातळी : ४२९.९४ मीटरएकूण पाणी साठा : ३२३.४० दलघमीउपयुक्त पाणी साठा : १८१.४० दलघमीसाठ्याची टक्केवारी : ५८.१४ %दैनंदिन घट (बाष्पीभवन) : ०.४ दलघमी.