Stray Dogs: मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीला बसणार चाप; निर्बीजीकरण आणि लसीकरण मोहिमेला माजलगाव पालिकेकडून सुरवात

माजलगाव,: शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आणि त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न अखेर पालिका प्रशासनाने मार्गी लावला आहे. नगरसेवक शरद यादव यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर नगर परिषदेच्या वतीने मोकाट कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करण्याची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे शहरातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले तसेच दुचाकीस्वारांना होणाऱ्या नाहक त्रासाला कायमचा आळा बसणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..शहरातील विविध भागांत मोकाट कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढल्याने नागरिकांमध्ये कायम भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. रस्त्यावर अचानक कुत्र्यांचे कळप अंगावर धावून येणे, रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांच्या मागे लागणे, तसेच लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्याच्या घटना वारंवार घडत होत्या. हा अत्यंत गंभीर प्रश्न नगर परिषदेकडे प्रभावीपणे मांडण्यात आला होता. नगरसेवक शरद यादव यांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर प्रशासनाने या मागणीची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत प्रत्यक्ष मोहिमेला सुरवात केली आहे.मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न हा थेट नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली असून, नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी यापुढेही माझा पाठपुरावा असाच सुरू राहील.- शरद यादव,नगरसेवक, माजलगाव..कायमस्वरूपी नियंत्रणाची गरजमोकाट कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासोबतच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही कार्यवाही खूप महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, हा प्रश्न पुन्हा उद्भवू नये आणि कायमस्वरूपी नियंत्रणात राहावा, यासाठी पालिकेने ही कारवाई अशीच सातत्याने सुरू ठेवावी, अशी आग्रही मागणी आता शहरवासीयांमधून केली जात आहे..मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजनया मोहिमेंतर्गत मोकाट कुत्र्यांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांचे तातडीने लसीकरणही केले जात आहे. मुख्याधिकारी विशाल बालवाडकर, उपनगराध्यक्ष सहाल चाऊस आणि अभिजीत साळवे यांच्या समन्वयातून या संपूर्ण मोहिमेचे नियोजन व प्रत्यक्ष कामकाज अत्यंत वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.