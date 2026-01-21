Dharashiv News : माकणी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत १.७९ कोटींचा अपहार; मॅनेजर व पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल

लोहारा (जि. धाराशिव): तालुक्यातील माकणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेत एक कोटी ७९ लाख ६७ हजार १७० रुपयांचा आर्थिक अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शाखा व्यवस्थापक महादेव हावगिरप्पा मुर्गे व त्यांची पत्नी ज्योती महादेव मुर्गे (दोघेही रा. माकणी, ता. लोहारा) यांच्याविरुद्ध लोहारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १ फेब्रुवारी २०२० ते ते दि. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंतच्या कालावधीत आरोपींनी संगनमताने ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. शाखेचे मॅनेजर असलेल्या महादेव मुर्गे यांनी ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारून त्यांची मुदत संपल्यानंतर संबंधित रक्कम परत न करता बनावट मुदत ठेव पावत्या छापून दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. .Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड.इतकेच नव्हे तर, त्यांनी ठेवीदारांचे तसेच बँकेच्या खातेदारांच्या बचत खात्यातील एकूण १ कोटी ७९ लाख ६७ हजार १७० रुपये परस्पर उचलून ते पैसे स्वतःच्या खात्यावर तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा माकणी येथील स्वतःच्या आणि पत्नी ज्योती मुर्गे यांच्या खात्यावर वर्ग केल्याचा आरोप आहे..या प्रकारामुळे संस्थेचा तसेच ठेवीदारांचा विश्वासघात करून आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची फिर्याद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिचे अधिकारी ज्योतेश रामराज कावळे (रा. कावळेवाडी) यांनी दिल्यावरून मंगळवारी (ता. २०) लोहारा पोलिस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 318(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 3(5) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पुढील तपास लोहारा पोलिस करत आहेत.\r\n\r.या घटनेमुळे परिसरातील ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपली गुंतवणूक सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकडून आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू असून, आणखी काही ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.