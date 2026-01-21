छत्रपती संभाजीनगर

Dharashiv News : माकणी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत १.७९ कोटींचा अपहार; मॅनेजर व पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल

Credit society scam Lohara : धाराशिव जिल्ह्यातील माकणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रेडिट सोसायटीमध्ये १.७९ कोटींचा अपहार उघड झाला आहे. शाखा व्यवस्थापक महादेव मुर्गे व त्यांच्या पत्नीवर बनावट पावत्या देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
Credit society scam Lohara

Credit society scam Lohara

sakal

नीलकंठ कांबळे
Updated on

लोहारा (जि. धाराशिव): तालुक्यातील माकणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेत एक कोटी ७९ लाख ६७ हजार १७० रुपयांचा आर्थिक अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शाखा व्यवस्थापक महादेव हावगिरप्पा मुर्गे व त्यांची पत्नी ज्योती महादेव मुर्गे (दोघेही रा. माकणी, ता. लोहारा) यांच्याविरुद्ध लोहारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
Finance
Fraud case news
Investment

Related Stories

No stories found.